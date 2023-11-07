桃園騎士彎道逆向超大車玩命 對向車急煞釀3車連環撞

桃園市龜山區一名男騎士日前行經兔坑路往大同路，違規跨越雙黃線想要超過前方大車，結果對向轎車看到機車迎面而來，嚇得急踩煞車，造成後方3輛機車追撞，騎士卻揚長而去。事後其他用路人向警方檢舉騎士逆向違規行為，依法最高將開罰1800元。

該名男騎士上個月31日上午7點多沿著兔坑路要往大同路，由於前方一輛水泥預拌車速度較慢，所有車輛都跟在後方緩慢前行，男騎士為了要超車，違規逆向跨越雙黃線騎在對向車道，結果對向一輛白色轎車迎面而來，一看到男騎士嚇得趕快煞車，讓後方3輛機車撞成一團，而男騎士緊急騎回車道後就揚長而去，險象環生。

事後跟在大車後面的駕駛PO出行車紀錄器畫面，表示男騎士到了下個路口又再跨越雙黃線，就為了超越前方的大車，認為「雙黃線超車真的很要不得，這位大哥對向都來車了還不避讓，導致後面3輛機車追撞，追撞後過大同路口盲彎還繼續違規逆向，只能說你夠種」。