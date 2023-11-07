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影／全都錄！國道直接倒車下匝道 國道警：最高罰3萬6並吊扣牌照

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今年8月一輛汽車行經國道一北向五股路段，疑因不時路況未能及時下五股匝道，駕駛竟天真直接倒車跨越槽化線下匝道，違規全程都被高解析度攝影機完整拍下。國道警統計，今年1月1日至10月底取締跨越槽化線高達3萬4812件，呼籲用路人該項違規樣態已提高罰鍰至3萬6000元，並吊扣牌照6個月，請遵守交通規則。

據了解，今年8月凌晨4時許，一輛汽車行經國道一號高速公路往北方向，疑似不熟路況誤以為下錯五股交流道，駕駛先跨越槽化線變換回主線，再往前行駛後，發現應該是下對五股匝道，駕駛竟直接從國道上倒車，向右跨越槽化線開下五股交流道，整個違規樣態都被匝道高解析度攝影機完整拍下，已依法舉發。

國道第一公路警察大隊表示，今年6月30日起修正道路交通管理處罰條例部分條文施行，新增第43條1項6款規定，用路人在高速公路或快速公路迴車、倒車、逆向行駛等行為，納入第43條危險駕駛處罰，將原本罰鍰上限2萬4000元提高至3萬6000元罰鍰，並吊扣牌照6個月。

根據國道警方統計，從今年1月1日至10月底取締跨越槽化線件數已逾3萬4812件，呼籲用路人應遵守交通規則以免挨罰。另外，為因應國道沿線幾處交通流量較大、出口匝道回堵嚴重的交流道出口，於出口鼻端處皆設置高解析度攝影機（CCTV）錄影系統，舉發用路人未依規定變換車道、跨越雙白實線、跨越槽化線、倒車、臨時停車等違規，警方都會依法製單。

國道警呼籲駕駛人，應遵守交通規則，變換車道應保持安全間隔，跨越槽化線或橫切車道、倒車、逆向等等容易引發事故，除了危及本身安全也會造成其他用路人的危害，如果錯過交流道，應至下個交流道，民眾如有發現其他車輛的違規行為，可將行車紀錄影像上傳到國道公路警察局的檢舉專區，以遏止一些駕駛惡意的違規，確保國道行車安全。

國道警方表示，用路人駕車跨越槽化線等違規樣態，罰鍰已提高至3萬6千元，呼籲用路人要遵守機通規則以免挨罰。記者曾伯愷／翻攝
國道警方表示，用路人駕車跨越槽化線等違規樣態，罰鍰已提高至3萬6千元，呼籲用路人要遵守機通規則以免挨罰。記者曾伯愷／翻攝
國道警方表示，用路人駕車跨越槽化線等違規樣態，罰鍰已提高至3萬6千元，呼籲用路人要遵守機通規則以免挨罰。記者曾伯愷／翻攝
國道警方表示，用路人駕車跨越槽化線等違規樣態，罰鍰已提高至3萬6千元，呼籲用路人要遵守機通規則以免挨罰。記者曾伯愷／翻攝
國道警方表示，用路人駕車跨越槽化線等違規樣態，罰鍰已提高至3萬6千元，呼籲用路人要遵守機通規則以免挨罰。記者曾伯愷／翻攝
國道警方表示，用路人駕車跨越槽化線等違規樣態，罰鍰已提高至3萬6千元，呼籲用路人要遵守機通規則以免挨罰。記者曾伯愷／翻攝
國道警方表示，用路人駕車跨越槽化線等違規樣態，罰鍰已提高至3萬6千元，呼籲用路人要遵守機通規則以免挨罰。記者曾伯愷／翻攝
國道警方表示，用路人駕車跨越槽化線等違規樣態，罰鍰已提高至3萬6千元，呼籲用路人要遵守機通規則以免挨罰。記者曾伯愷／翻攝

國道 車道

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