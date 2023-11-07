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高雄大寮小貨車撞機車 雙載男女一度命危
高雄市大寮區今天上午發生小貨車與機車騎士對撞車禍，撞擊力不小，小貨車前擋風玻璃碎裂，共乘機車的李姓女子與張簡姓少年受傷倒地，2人一度昏迷或失去生命跡象，送醫急救中。警方查出是女子騎機車載少年，確實肇事原因仍由警方調查中。
據了解，今天上午7時許，18歲的李姓女子與17歲的張簡姓少年共乘機車，經過高雄市大寮區拷潭路，與對向徐姓男子（47歲）駕駛的小貨車對撞，小貨車左車頭損毀，李女和少年倒地不起。
警、消據報趕到，發現李女昏迷、大腿骨折，少年頭部受創，失去生命跡象，趕緊將2人分別送往小港醫院及高醫急救。直到上午10時許，李女甦醒、少年也已恢復生命。
由於車禍發生時，無法確認機車是由誰駕駛，警方往前調閱機車行經路線，得知是李女載少年，身體無酒精反應，小貨車司機徐男也沒酒駕，確實肇事原因仍由警方調查中。
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