快訊

悲劇…生日禮物裝手榴彈 烏克蘭總司令顧問被炸身亡

韓國瑜避戰移民說熱議 業者：備妥「第二本護照」已是進行式

房產E點靈／台中老宅搶手 卡位危老重建商機前兩大課題要下足功夫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄大寮小貨車撞機車 雙載男女一度命危

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市大寮區今天上午發生小貨車與機車騎士對撞車禍，撞擊力不小，小貨車前擋風玻璃碎裂，共乘機車的李姓女子與張簡姓少年受傷倒地，2人一度昏迷或失去生命跡象，送醫急救中。警方查出是女子騎機車載少年，確實肇事原因仍由警方調查中。

據了解，今天上午7時許，18歲的李姓女子與17歲的張簡姓少年共乘機車，經過高雄市大寮區拷潭路，與對向徐姓男子（47歲）駕駛的小貨車對撞，小貨車左車頭損毀，李女和少年倒地不起。

警、消據報趕到，發現李女昏迷、大腿骨折，少年頭部受創，失去生命跡象，趕緊將2人分別送往小港醫院及高醫急救。直到上午10時許，李女甦醒、少年也已恢復生命。

由於車禍發生時，無法確認機車是由誰駕駛，警方往前調閱機車行經路線，得知是李女載少年，身體無酒精反應，小貨車司機徐男也沒酒駕，確實肇事原因仍由警方調查中。

1對男女今天同乘機車與小貨車對撞，2人送醫，生命垂危。記者林保光／翻攝
1對男女今天同乘機車與小貨車對撞，2人送醫，生命垂危。記者林保光／翻攝
1對男女今天同乘機車與小貨車對撞，2人送醫，生命垂危。記者林保光／翻攝
1對男女今天同乘機車與小貨車對撞，2人送醫，生命垂危。記者林保光／翻攝

高雄市 車禍

延伸閱讀

竹聯忠堂分會長涉洗錢 3年多疑經手7億8000萬

救護車當計程車？她10個月叫206次

為何呼吸衰竭需要立即進行急救？如何做出適合病情的緊急治療選擇？

NBA／魔術中鋒左手骨骨折手術 至少缺席3星期

相關新聞

影／台中海線撒鐵釘多車受害 到案無業男子：誠心想和解賠償

顏姓男子涉嫌在台中海線沿路地面撒鐵釘，多車車輪被刺破，台中警方昨晚到宜蘭逮到他，據了解，他目前無業，被捕時完全配合警方調...

國2機場路段旁雜草火警濃煙全飄國道 車前霧濛濛一片

國道2號機場系統路段旁今上午發生火警，一處空地雜草突然起火燃燒，造成濃煙一路瀰漫至國道路段，駕駛眼前霧濛濛一片，全放慢速...

國1岡山段3車連環撞 消防公務車煞停不及再補一撞

國道一號349.4公里岡山路段今天上午10時許，3輛轎車疑未保持安全距離，於南向內線超車道發生追撞事故，但沒想到後續一輛...

基隆港工安意外！男在高空為橋式機除鏽 從10樓高度墜海死亡

在機械公司工作的楊姓男子，到基隆港乘坐吊車在約10樓高度，進行橋式機除鏽作業時，墜落基隆港水面，送醫不治。港警報請檢察官...

桃園騎士彎道逆向超大車玩命 對向車急煞釀3車連環撞

桃園市龜山區一名男騎士日前行經兔坑路往大同路，違規跨越雙黃線想要超過前方大車，結果對向轎車看到機車迎面而來，嚇得急踩煞車...

影／全都錄！國道直接倒車下匝道 國道警：最高罰3萬6並吊扣牌照

今年8月一輛汽車行經國道一北向五股路段，疑因不時路況未能及時下五股匝道，駕駛竟天真直接倒車跨越槽化線下匝道，違規全程都被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。