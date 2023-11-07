網紅「Bump」衝杜拜救豬仔...控外交部零作為 判決揭真相

林姓男子去年被蕭姓男子誘至杜拜從事詐騙，後來經網紅「好棒Bump」救援才成功脫困回台，事後「Bump」指控外交部「零作為」，引發輿論熱議，高雄檢調當時隨即立案偵辦，逮捕蕭姓人蛇。法院判決還原真相，原來獲救的林男從頭到尾都知道赴杜拜都是從事詐騙工作，雄院審結，認為蕭男未使用詐術誘騙林男出國，僅依詐欺取財未遂判刑10月。可上訴。

去年8月間，「好棒Bump」發布杜拜救援林姓男子的影片，影片中林男現身說法，指控他被詐騙集團誘拐至杜拜從事詐騙工作，求助外交部卻要他去跟公司拿護照，根本沒有協助救援。

「好棒Bump」還在影片中指外交部對於救援台灣人「零作為」，影片一出引起網路狂燒，逼得外交部長吳釗燮出面回應，還原救援林男的時間軸，稱「好棒Bump」影片是打擊外交人員士氣。

林男於去年返台後，高雄檢調隨即組成專案小組偵辦，成功瓦解跨國人蛇，逮捕陳姓、吳姓、蕭姓男子，另陸續通知22名被害人到案釐清。

檢調追查，陳男、蕭男、吳男受詐騙集團委託，擔任「仲介」角色，兩人在臉書發布徵才訊息，強調免費提供杜拜食宿、機票，報到先給20萬台幣、月薪3萬餘元，若加獎金半年收入可破百萬，還強調「不打電話，不是詐騙」，但要求求職者必須在杜拜待滿半年。

成功騙到台灣人到杜拜後，陳男、蕭男等人每人可獲1萬元至5萬元報酬，當時被「好棒Bump」救出的林姓男子，即是指控蕭男於前年10月底高薪為餌誘拐他到杜拜從事詐欺，後來還被轉賣至阿爾巴沙，直至去年1月才跳樓逃脫詐騙集團掌控。

雄檢偵結後，依違反人口販運防制法、詐欺取財等罪，將涉案吳男、蕭男、陳男起訴，移審法院時，陳因未到庭被發布通緝。

但法院審理時，法官依據回台的被害人證詞及獲救林男的調查筆錄，發現林男當時看到蕭男徵才訊息，即便家人懷疑赴杜拜是從事詐騙，但他仍選擇孤注一擲前往杜拜，且出國後仍由家人提供生活費用，期間僅跟蕭男反應住宿問題，並未向家人反應實際工作或有受困狀況。

林男在審理期間也有到庭，稱「我堂妹在我出發前就有警告我去杜拜是不是做詐騙的，但我當時缺錢走投無路，所以想要拚拚看是不是真的，當時心裡想法是如果是假的，要跑回來應該不會很難」。

法官認為，林男赴杜拜時，就早知是從事詐騙工作，並未受蕭男以高薪等求職廣告所騙，不過，蕭仍有成功招攬台灣人至拜從事詐騙，因此認定屬於詐欺罪嫌的共同正犯，僅依詐欺取財未遂罪判刑10月，至於誘騙林男部分則認定無罪。