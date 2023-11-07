男搭捷運叼著電子煙？ 北捷找到人發現他含口中是「這樂器」

有民眾日前反映，疑似有男子在搭乘台北捷運時，口中叼著電子煙，違反「菸害防治法」規定。台北捷運查證後，今天發布新聞稿表示，昨晚找到該名旅客後，證實當日持有的物品為「卡祖笛」，並非電子煙。

台北車站站務人員10月29日接獲民眾反映，有一名男性旅客在列車上吸電子煙，行控中心立即請中山站及雙連站長上車巡視，惟未發現該名旅客。後經調閱列車監視器畫面，並未發現車廂有吸食煙霧，6日晚間已找到該名旅客，澄清當日持有的物品為樂器卡祖笛。

台北捷運重申，依據菸害防制法規定，大眾運輸工具、車站等場所全面禁菸，違者處新台幣2000元以上、1萬元以下罰鍰。