男搭捷運叼著電子煙？ 北捷找到人發現他含口中是「這樂器」
有民眾日前反映，疑似有男子在搭乘台北捷運時，口中叼著電子煙，違反「菸害防治法」規定。台北捷運查證後，今天發布新聞稿表示，昨晚找到該名旅客後，證實當日持有的物品為「卡祖笛」，並非電子煙。
台北車站站務人員10月29日接獲民眾反映，有一名男性旅客在列車上吸電子煙，行控中心立即請中山站及雙連站長上車巡視，惟未發現該名旅客。後經調閱列車監視器畫面，並未發現車廂有吸食煙霧，6日晚間已找到該名旅客，澄清當日持有的物品為樂器卡祖笛。
台北捷運重申，依據菸害防制法規定，大眾運輸工具、車站等場所全面禁菸，違者處新台幣2000元以上、1萬元以下罰鍰。
台北捷運說，禁止吸菸場所包括捷運系統、貓空纜車、兒童新樂園、地下街、台北小巨蛋、室內場所及其他經主管機關公告之禁菸場所如捷運線形公園等，各出入口明顯處及車廂張貼禁菸指標，並派員加強巡視留意，如有違反一律移請衛生局查處。
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