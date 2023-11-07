屏東四重溪溫泉公園燈飾施工工人遭高壓電擊 救護員持續「1動作」幸運救回
屏東縣車城鄉四重溪溫泉公園正進行年度溫泉觀光季夜間燈飾工程，60歲工作人員昨天中午施工時，不慎碰觸380V高壓電，當場暈厥，消防救護人員經AED評估指示電擊1次後，急送部立恆春旅遊醫院，自動心肺復甦機持續處置，途中恢復心跳，救回一命；消防隊說，電擊後同事持續為他做心肺復甦術搶救很重要。
屏東縣政府消防局車城消防分隊昨天中午接獲報案，指車城郎四重溪溫泉公園一處變電箱前，1名60歲男子被電擊昏倒在地；消防隊說，到場同事正持續為他做心肺復甦術，已無呼吸和心跳，經了解是接觸380V高壓電後失去意識。
消防隊員，救護技術員接手後評估患者OHCA且臉色蒼白，貼上AED電擊片評估及進階呼吸道的置入，經評估指示電擊1次後，使用自動心肺復甦機持續緊急處置，後送恆春旅遊醫院；在送醫途中持續CPR及AED不建議電擊，在到院前患者恢復自主呼吸及脈搏，成功救回一命，患者已轉至ICU觀察治療。
車城消防分隊說，患者能夠在到院前恢復呼吸心跳，有賴於現場人員發現後立即給予CPR，以及後續緊急救護技術員和醫院正確的處置，目擊電擊OHCA案件應先移除危險因子後，在安全環境下再施予CPR加AED電擊，才不致有二次傷害發生。
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