屏東四重溪溫泉公園燈飾施工工人遭高壓電擊 救護員持續「1動作」幸運救回

屏東縣車城鄉四重溪溫泉公園正進行年度溫泉觀光季夜間燈飾工程，60歲工作人員昨天中午施工時，不慎碰觸380V高壓電，當場暈厥，消防救護人員經AED評估指示電擊1次後，急送部立恆春旅遊醫院，自動心肺復甦機持續處置，途中恢復心跳，救回一命；消防隊說，電擊後同事持續為他做心肺復甦術搶救很重要。

屏東縣政府消防局車城消防分隊昨天中午接獲報案，指車城郎四重溪溫泉公園一處變電箱前，1名60歲男子被電擊昏倒在地；消防隊說，到場同事正持續為他做心肺復甦術，已無呼吸和心跳，經了解是接觸380V高壓電後失去意識。

消防隊員，救護技術員接手後評估患者OHCA且臉色蒼白，貼上AED電擊片評估及進階呼吸道的置入，經評估指示電擊1次後，使用自動心肺復甦機持續緊急處置，後送恆春旅遊醫院；在送醫途中持續CPR及AED不建議電擊，在到院前患者恢復自主呼吸及脈搏，成功救回一命，患者已轉至ICU觀察治療。