台南男為見女網友得先繳保證金 他做「1動作」保住辛苦錢

23歲羅姓男子於昨晚9點，神情緊張的走進台南市警二分局民權派出所向員警詢問，他在交友軟體認識暱稱「小昕昕」女子，加好友聊天後相約見面，沒想到女子竟開口說須付保證金，並指示他到超商購買2000元點數後才能見面，所幸員警勸說攔阻，保住羅男辛苦錢。

據了解，23歲羅姓男子日前在交友網站認識一名自稱「小昕昕」女子主動加他好友，對方傳來面容姣好、身材火辣、穿著低胸小露香肩的美女照，雙方互相加LINE，相談甚歡，聊了一段時間之後，昨天「小昕昕」突然說要見面，為了讓她安心，在見面前羅男必須先驗證身分，要求羅男先到超商購買遊戲點數2千元當作見面保證金。

「小昕昕」還說羅男如果不從的話，「豹哥會生氣」，隨後傳來被毆打的血腥影片，並且說這是豹哥叫我傳的，希望羅男好好想想這事情的後果和嚴重性，禍不及家人，不要把事情搞大，到時候人財兩空，家人還要跟著受罪。羅擔心家人及自身安危，急忙跑到民權派出所向員警諮詢。