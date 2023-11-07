快訊

明天「立冬」4星座財運噴發！巨蟹偏財、金牛興趣財、獅子貴人財、天秤機會財

真實人生／陸博士神童當啃老族 躺平是對父母無聲反抗

改善換季過敏！一圖看懂9大抗過敏營養及保健食品應該怎麼吃

男氣憤打不著摔毀宮廟打火機 南警逮回並送醫

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

雲林縣洪姓男子昨天下午1點多到台南市中西區南沙宮開基包公廟，涉嫌拿取金爐上供香客點燒金紙打火機數個朝地上摔毀，廟方代表晚間9點多提出毀損告訴，警方今天凌晨零點多，將洪帶回調查，依涉嫌毀損罪嫌法辦，並聯繫衛生局人員到場評估其精神情緒表現異常，依精神衛生法將他送醫強制治療。

台南市中西區和平街南沙宮開基包公廟，昨天下午1點45分，經廟方人員透由遠端監控發現身穿綠色上衣男子，因不明原因逕自拿取金爐上供香客點燒金紙的一般型打火機數個朝地上摔毀， 廟方損失70元，並於夜間9時由該廟代表至台南市警二分局報案及提出毀損告訴。

案經警方受理後，快速釐清掌握涉案洪姓男子（38歲）平日1人獨居，並在台南市區四處遊蕩，並迅速將其查獲帶回調查，據了解，洪表示因氣憤打火機打不著火才朝地摔毀，警詢後涉嫌毀損罪嫌法辦辦，另也聯繫衛生局人員到場評估其精神情緒表現異常，依精神衛生法將他送醫強制治療。

洪姓男子涉嫌毀損宮廟打火機遭警方法辦。記者黃宣翰／翻攝
洪姓男子涉嫌毀損宮廟打火機遭警方法辦。記者黃宣翰／翻攝
洪姓男子涉嫌毀損宮廟打火機（中）遭警方法辦。記者黃宣翰／翻攝
洪姓男子涉嫌毀損宮廟打火機（中）遭警方法辦。記者黃宣翰／翻攝

衛生局 台南 金紙

延伸閱讀

馬祖漁民控中國船開進港偷竊 海巡：加強巡邏防制

北市信義區信安街鐵皮屋宮廟失火 父子1死1傷

這下糟了！連千毅賣賓士旅行箱誓言「假一賠百」 檢認證假貨

台中國三生不滿畢旅不能去…教唆學弟舞空氣槍 校方回應了

相關新聞

影／台中海線撒鐵釘多車受害 到案無業男子：誠心想和解賠償

顏姓男子涉嫌在台中海線沿路地面撒鐵釘，多車車輪被刺破，台中警方昨晚到宜蘭逮到他，據了解，他目前無業，被捕時完全配合警方調...

登北插天山 大成發言人周叔恆墜谷亡

大成食品發言人、董事長特別助理周叔恆，前天與外甥相偕攀爬桃園復興、新北三峽交界的北插天山，下山返程時周不慎失足墜谷，消防...

3工人洗醬油槽昏迷 2人未脫離險境

台南新化區70多年的成功醬油廠3名男員工昨天上午清洗醬油儲槽時昏迷，被發現救出時皆失去生命跡象，消防人員搶救後3人陸續恢...

男氣憤打不著摔毀宮廟打火機 南警逮回並送醫

雲林縣洪姓男子昨天下午1點多到台南市中西區南沙宮開基包公廟，涉嫌拿取金爐上供香客點燒金紙打火機數個朝地上摔毀，廟方代表晚...

疑身體不適 高雄女騎士返家自撞電線桿慘摔落水溝

高雄49歲洪姓女子今天上午騎車返家，途經大樹區大坑路時，疑似身體不適，竟騎車衝撞路旁電線桿，且因撞擊力道強，當下洪女慘摔...

暖東峽谷熱門登山步道5年14起迷路求救 基消防局設標示牌

基隆市暖東峽谷是熱門登山地點，近年也曾發生多起迷路事件。消防局動員15名搜救人員前往暖東峽谷，在民眾易迷失路徑設置20處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。