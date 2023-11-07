男氣憤打不著摔毀宮廟打火機 南警逮回並送醫
雲林縣洪姓男子昨天下午1點多到台南市中西區南沙宮開基包公廟，涉嫌拿取金爐上供香客點燒金紙打火機數個朝地上摔毀，廟方代表晚間9點多提出毀損告訴，警方今天凌晨零點多，將洪帶回調查，依涉嫌毀損罪嫌法辦，並聯繫衛生局人員到場評估其精神情緒表現異常，依精神衛生法將他送醫強制治療。
台南市中西區和平街南沙宮開基包公廟，昨天下午1點45分，經廟方人員透由遠端監控發現身穿綠色上衣男子，因不明原因逕自拿取金爐上供香客點燒金紙的一般型打火機數個朝地上摔毀， 廟方損失70元，並於夜間9時由該廟代表至台南市警二分局報案及提出毀損告訴。
案經警方受理後，快速釐清掌握涉案洪姓男子（38歲）平日1人獨居，並在台南市區四處遊蕩，並迅速將其查獲帶回調查，據了解，洪表示因氣憤打火機打不著火才朝地摔毀，警詢後涉嫌毀損罪嫌法辦辦，另也聯繫衛生局人員到場評估其精神情緒表現異常，依精神衛生法將他送醫強制治療。
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