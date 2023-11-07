暖東峽谷熱門登山步道5年14起迷路求救 基消防局設標示牌

基隆市暖東峽谷是熱門登山地點，近年也曾發生多起迷路事件。消防局動員15名搜救人員前往暖東峽谷，在民眾易迷失路徑設置20處「急難救助標示牌」，協助登山者減少誤判方向的問題，讓民眾到基隆體驗山林美景時，能夠更安全，平安下山。

消防局今天表示，暖東峽谷在過去5年間發生14起登山協尋案件，為了降低民眾遭遇危險處境，決定增設標示牌。這群由暖暖分隊小隊長劉俊佑帶領，百福分隊長鄭文豪擔任安全官的團隊，昨天在搶救科長蘇元鏞勤前教育後入山，前登山步道設置標示牌，為登山團體和民眾提供更友善的方向指引。

消防局說，這批急難救助標示牌由消防局與林業保育署、基市府觀光及城市行銷處合作製作，標示牌面標註地點的經緯度、警示標語、消防署消防防災e點通App連結，以及登山注意事項，提升民眾在山域活動的安全性。

消防局提醒民眾，如果在山區迷路，請冷靜分析現場環境，切勿驚慌。手機如無訊號，可以撥打緊急救難號碼112，在現場等待救援。許多山難的發生，都是因為驚慌失措流失體力，反而讓自己陷入更大的危險。

消防局還提供「STOP」口訣，供迷路民眾應變參考，S（Stop）停下來，勿繼續走向不確定的路。T（Think）思考可能的出錯方向，並留在原地等待救援。O（Observe）觀察周遭可利用的資源，並注意有無土石崩塌或野生動物出沒等危險。P（Plan）分配糧食與水源，選擇適當地點避難並做好保暖等待救援。