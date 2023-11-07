男疑玩百家樂積欠千萬賭債被押走 南警攔截圍捕救人

30歲陳姓男子疑因積欠1千多萬元賭債，本月3日於桃園高鐵站旁停車場旁被人帶上車後，遭控制行動至台南仁德等地藏匿。家屬5日向桃園警方報案，台南市警方昨天下午發現犯嫌使用車輛正於安平地區活動，旋即通報啟動攔截圍捕，市警四分局員警在安平區慶平路攔截白色轎車，逮捕涉案30歲邱姓及25歲陳姓男子，順利救出被害人，警詢後依妨害自由等罪嫌移送南檢法辦。

據了解，被害人陳姓男子是台南市人，他的家人經營當舖，家境富裕，最近疑玩賭百家樂，積欠1600萬元賭債。賭場代理人委由人處理債務。陳因陪妻子回娘家待產，對方利用陳熟識女子於本月3日在桃園高鐵站旁停車場，相約談債務後遭騙帶離後即與家人失去聯繫，期間遭控制行動至台南仁德、白河及安南區等地藏匿。家屬因擔心其安危，在11月5日向桃園市中壢警分局青埔派出所報案。

台南市刑警大隊科偵隊在獲報後，立即與桃園市中壢分局共組專案小組追緝，昨天下午1點多發現犯嫌使用車輛正於安平地區活動，旋即通報啟動攔截圍捕，最終結合台南市警四分局線上警力攔截白色轎車，除現行犯逮捕涉案之邱姓(30歲)及陳姓(25歲)犯嫌2人，救出被害人，被害人沒有外傷，車上並起獲二級毒品安非他命2小包共1.37公克、吸食器及K盤等違禁物品。