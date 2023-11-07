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台中7旬拾荒婦謀生機車不見 向警哭訴：只能靠你們幫忙了

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名拾荒婦人前天到台中市清水警分局三田派出所哭訴，她維生的機車不見，只能靠警察幫忙，員警安撫她情緒，聽她描述曾行經地點，最後幫她找回機車，婦人向警方彎腰點頭道謝。

台中市清水區拾荒為業的7旬王姓婦人本月5日緊張報案表示，本月3日下午她在清水區中華路上騎機車因暈倒自摔送醫，出院後回現場卻找不到機車，疑似被人偷走，請警方尋求協助。

清水警分局三田派出所長黃瑞凱與警員阮政皓獲報後，立即到清水區中華路五權路口現場，並詢問車號並確認摔倒位置後，展開尋找卻未有所獲，警方再針對現場周遭擴大搜尋，再找尋約半小時未發現其機車。

婦人一邊哭泣一邉求員警盡力幫忙找尋，婦人表示，「我只能靠你們(員警)幫我找了，我都靠這機車外出拾荒謀生」，所長持續安撫老婦情緒，最後，警方判斷婦人可能記錯摔倒位置；阮姓警員靈機一動致電詢問當時救護人員，原來婦人是在相距約1.5公里處清水區中華路鰲峰路口摔倒送醫。

員警發現機車就停在該路口，警方隨即載送婦人找到機車，她哽咽說，看見機車不見心裡很著急，幸好遇見警方熱心為民服務，迅速幫她找回謀生工具。

三田所長黃瑞凱表示，警察是最貼近民眾及即時幫助急難的公務員，在民眾遇到困難時，警方會盡其所能給予關懷和協助，讓民眾能感受到警察的專業與用心。

台中市清水警分局員警幫一名拾荒婦人找回機車。圖／警方提供
台中市清水警分局員警幫一名拾荒婦人找回機車。圖／警方提供

拾荒 警察 台中市

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