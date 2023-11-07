影／高雄轎車闖紅燈撞貨車 再撞樓柱變火球
高雄市三民區十全二路與哈爾濱街口今天凌晨發生車禍火警，吳姓女子駕駛轎車疑闖紅燈，在路口撞上貨車，她的轎車在撞擊後，偏向撞上路旁商家樓柱起火燃燒，整輛車幾乎遭火舌吞噬，火苗並波及商家看板，吳女和貨車司機都受傷，確實肇事原因由警、消調查。
據了解，今天凌晨4時30分，吳姓女子（27歲）駕駛轎車，沿高雄市三民區十全二路，由西向東直行，經過十全二路與哈爾濱街口，撞上曾姓男子（40歲）的貨車；當時曾男原本沿哈爾濱街直行，被撞得轉向到十全二路，2人都受擦傷。
吳女在肇事後撞上路旁商家的樓柱和機車，車頭損毀，她下車後，引擎蓋內即冒煙起火，不久火苗升起，延燒商家的看板和冷氣。警、消據報，消防隊到場立即布水線滅火，約10多分鐘撲滅火勢。
警方對吳女和曾男酒測，都沒酒精反應，經調閱監錄系統畫面，發現吳女疑闖紅燈肇事，確實詳細肇事原因及責任調查。
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