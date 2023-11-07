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南投國姓上百機車半夜狂飆 跑給警車追
南投縣國姓鄉台14線福龜路段前天凌晨聚集上百部機車飆車競速，附近居民被吵醒後報警處理，騎士見警方到場後態度囂張，拒絕停車受檢，還跑給警察追，警方現場未攔檢成功。南投縣埔里警分局表示，已調閱監視器清查，將依法開罰，周末將加強取締勤務。
針對警方未成功攔查，縣議員陳宜君說，偏鄉警力不足，要攔查上百輛機車有難度，但應事先防堵不當車聚擾民，在飆車熱點透過科技執法抓噪音車，遏止違規氣焰。警方說明，事發地點在國姓郊區，駐地人力有限，入夜後只剩2人巡邏，加上警車靠近時，騎士就鳥獸散，跨區調派人力也緩不濟急，加上有安全疑慮，才會蒐證舉發。
「一大票騎士半夜聚集在超商前，有夠吵！」國姓鄉福龜村民指出，5日凌晨，上百輛機車聚集在台14線中潭公路福龜段的超商附近，騎士還不斷催油門、按喇叭及汽笛，甚至大聲叫囂，吵得讓人無法入睡，大批機車聚集也讓人擔心治安問題。
埔里警分局表示，騎士見警車到場，一轟而散往草屯、埔里、國姓市區方向離去，已經調閱監視器，針對改裝、噪音車輛通知到案說明並開罰，後續周末將加強取締。
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