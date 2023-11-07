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3工人洗醬油槽昏迷 2人未脫離險境

聯合報／ 記者周宗禎李文德／台南報導

台南新化區成功醬油廠3員工在醬油槽昏迷，勞動部昨前去安檢，勒令業者停工並將開罰。記者周宗禎／翻攝
台南新化區成功醬油廠3員工在醬油槽昏迷，勞動部昨前去安檢，勒令業者停工並將開罰。記者周宗禎／翻攝
台南新化區70多年的成功醬油廠3名男員工昨天上午清洗醬油儲槽時昏迷，被發現救出時皆失去生命跡象，消防人員搶救後3人陸續恢復心跳呼吸，目前其中2人仍未脫離險境。勞動部昨立即前去安檢，認定作業時未具備偵測氣體濃度的儀器，勒令業者停工並將開罰。

傷者55歲吳姓員工目前在奇美醫院加護病房、38歲穆姓工人於成大醫院加護病房，另名52歲吳姓工人送成大醫院後恢復意識、生命徵象較穩定，在急診室觀察治療。南市勞工局表示，將協助家屬辦理職業災害慰助。

目擊者表示，有員工昨上午約8點半發現梯子架在醬油儲槽上，卻不見清洗的3名員工，上前查看，驚見3人都倒在儲槽底部，但醬油儲槽超過2公尺高，槽口只容1人出入，立即通報消防局，並用切割器切開儲槽，呼叫眾人與老闆一起救人。

醬油廠鄭姓負責人昨聽聞3人急救後有救回，忍不住激動落淚，他指出，3人要清理槽內的豆渣，不知是缺氧還是其他原因肇事，「看到他們都暈倒了，馬上拿電風扇灌空氣下去」，並找來切割器割開儲槽、眾人合力將人拉出。

勞動部南區職業安全衛生中心昨派員稽查，初步研判業者因沒置備測定空氣中氧氣濃度必要儀器，也沒採取隨時可確認氧氣濃度、硫化氫等其他有害氣體濃度的措施，未適當換氣保持作業場所氧氣濃度在18%以上，將以違反職業安全衛生法最高處30萬元罰款。

成大醫院 勞動部

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