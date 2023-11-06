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櫃台沒人男子「自助」取房卡入住 業者怒報警讓他改住分駐所

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

盧姓男子到台東太麻里某旅館投宿，苦等不到櫃台人員出面，竟直接開抽屜拿房卡入住，後來被旅館人員發現，業者追討500元清潔費，並氣得報警處理，最後盧男在警所過了一夜，省下住宿費。

本月2日深夜，盧姓男子單獨前往太麻里住宿，先在櫃台前走來走去，一直等不到工作人員出來，然後伸頭探望櫃檯桌面，不久後直接走入櫃台，逐一拉開抽屜檢視，最後在第三個抽屜發現房卡，並直接拿走房卡，大搖大擺拿行李入住。

業者指控，盧男住宿後，系統告知有人正在使用無人入住的房間，致電要求盧男下樓解釋，索取500元清潔費，不過對方嫌貴。盧男說，他在接待處等不到服務生協助入住，想說鄉下地方人力短缺，可能需要自助，沒有白睡的意圖。

警方表示，業者堅持提告盧男竊盜及非法入侵民宅，當天即以現行犯逮捕，嫌犯在分駐所住了一晚，隔日移送台東地檢署。

盧姓男子單獨入住旅館，在櫃台前等不到服務人員，竟直接走入櫃台打開抽屜拿房卡入住。記者徐白櫻／翻攝
盧姓男子單獨入住旅館，在櫃台前等不到服務人員，竟直接走入櫃台打開抽屜拿房卡入住。記者徐白櫻／翻攝

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