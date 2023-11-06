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影／台中海線撒鐵釘怪客落網前 逃到宜蘭參加進香求神保佑

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中海線最近出現撒鐵釘怪客，沿路撒鐵釘造成多車車輪被刺破，台中警方今晚到宜蘭逮到涉案顏姓男子，據了解，他犯案後開車逃到宜蘭參加進香活動求神保佑，卻涉嫌酒駕車牌被警方查扣。

台中市清水警分局專案小組今天持台中地檢署核發拘票，遠赴宜蘭縣冬山鄉將44歲顏姓男子拘捕到案。

清水警方本月2日起連續接獲民眾報案反應，指稱在沙鹿、梧棲、清水地區發生多起往來車輛輪胎遭道路上散落鐵釘毀損案，社群媒體也陸續傳出類似訊息，引發地方各界關注。

清水警分局重視此案，立即組成專案小組，積極分析研判歹徒作案模式與軌跡，迅速掌握顏嫌身分及所使用車輛，顏嫌3日到台北，4日再轉往宜蘭參加進香活動，專案小組原於5日下午進香團返抵時伺機逮捕顏嫌，經埋伏守侯未發現顏嫌蹤影。

深入追查才知，顏嫌5日凌晨因酒駕公危案被宜蘭警方查獲，車牌被吊扣而無法使用，他持續在冬山鄉附近出沒，行蹤難以掌握，專案小組鎖定方向後立即報請台中地檢署檢察官核發拘票，今天到宜蘭將顏嫌拘提到案，並查扣部分鐵釘等犯罪事證。

顏嫌逐一描述作案路線及撒鐵釘地點，與警方蒐證資料大致吻合，他供稱犯罪動機係因個人情緒問題所致，警方依公共危險罪將顏嫌移請台中地檢署偵辦。

清水警分局分局長蔡慶星表示，對於轄區治安、交通警方責無旁貸，對於轄區不法事情，定將全力查緝絕不寛待。

據了解，顏男在清水和沙鹿五金行各購鐵釘後，從大雅區沿靜宜大學後山沿路撒鐵釘，包括清水、梧棲和沙鹿等地，受害車輛多，有人要開車上高速公路前檢查車輪，才知自己也中招。

台中海線撒鐵釘男子今晚被逮，警方到宜蘭逮人。圖／警方提供
台中海線撒鐵釘男子今晚被逮，警方到宜蘭逮人。圖／警方提供
台中海線撒鐵釘男子今晚被逮，警方到宜蘭逮人。圖／警方提供
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宜蘭 梧棲 酒駕

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