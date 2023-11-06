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男子當街拿槍射擊嚇壞路人 真相竟是持水彈槍打鳥
桃園市中壢區中北路二段與華美一路口傳出有人持槍射擊，引發恐慌，中壢警方立即帶上防彈裝備追查，循線在附近幸福市場旁逮捕持槍的50歲郭姓男子，郭男指稱是網路購買水彈槍用來「開槍打鳥」，警方查驗才鬆一口氣，今天下午將郭男依違反社維法規定函請法院裁罰。
中壢警方表示，民眾今天上午報案中壢區新中北路二段的幸福市場旁，目擊「有人持槍射擊」，當時有民眾在市場採購，擔心引起民眾恐慌，尤其選舉將近，警方如臨大敵，攜帶防彈裝備分工查緝，警方循線追查1個小時內帶回持槍郭男偵訊。
郭男指稱，他是因為友人飼養一隻金剛鸚鵡飛走，為協助友人追尋鸚鵡，才向網路購買一把水彈槍，他騎著機車，循著鸚鵡身上的GPS沿途尋找，只要看到有鳥停在電線桿，就開槍把鳥嚇飛走，目的是希望讓鸚鵡飛回主人手上，未料引起虛驚。
警方發現，郭男拿水彈槍射擊的角度，一下子朝天上、一下朝向大街上，就站在馬路中央，就算是水彈槍沒有殺傷力，民眾並不知情，舉槍射擊姿勢，才會嚇壞附近民眾報警，詢問後將郭男函請桃園地院依社會秩序維護法第63條規定，可處3日以下拘留或1萬8千元以下罰鍰，警方也呼籲民眾，沒有正當理由請勿攜帶「類似真槍」的玩具槍在街上行走作出射擊姿勢，以免嚇人觸法。
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