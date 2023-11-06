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民宅頂樓鴿舍起火燃燒 鴿子無一倖免飼主嘆「一夕全毀」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市七堵區大德路一棟民宅頂樓的鴿舍，今天傍晚起火燃燒。消防局獲報前往灌救，控制火勢延燒，沒有人員傷亡，但鴿子全數被燒死。吳姓飼主感嘆養鴿10多年，一夕全毀。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午4點54分接獲報案，大德路有戶民宅發生火警，出動第1、2大隊和百福、暖暖、七堵、信義、仁愛分隊及信二分隊，共21車40人人前救援。

消防人員趕到現場，看到民宅2樓頂樓加蓋發出火光，布射水線灌救，確認起火點是頂樓鴿舍，下午5點29控制火勢，無人員傷困。5點36分滅火，進行殘火處理。起火原因由消防局火災調查科人員採證。鴿舍內並無電線等物品，起火原因待調查。

吳姓屋主得知飼養的鴿子全被燒死，心情低落。他說，這棟透天厝是他的老家，晚上沒有人居住，並在頂樓鴿舍養鴿子。今天回老家餵鴿子後，回到家不到10分鐘就接到弟弟的電話，說老家發生火災，鴿子全被燒死了。

基隆市七堵區大德路一棟民宅頂樓的鴿舍今天起火燃燒，沒有人員傷亡，但吳姓屋主飼養的鴿子全數被燒死。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市七堵區大德路一棟民宅頂樓的鴿舍今天起火燃燒，沒有人員傷亡，但吳姓屋主飼養的鴿子全數被燒死。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市七堵區大德路一棟民宅頂樓的鴿舍今天起火燃燒，沒有人員傷亡，但吳姓屋主飼養的鴿子全數被燒死。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市七堵區大德路一棟民宅頂樓的鴿舍今天起火燃燒，沒有人員傷亡，但吳姓屋主飼養的鴿子全數被燒死。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市七堵區大德路一棟民宅頂樓的鴿舍今天起火燃燒，沒有人員傷亡，但吳姓屋主飼養的鴿子全數被燒死。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市七堵區大德路一棟民宅頂樓的鴿舍今天起火燃燒，沒有人員傷亡，但吳姓屋主飼養的鴿子全數被燒死。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市七堵區大德路一棟民宅頂樓的鴿舍今天起火燃燒，沒有人員傷亡，但吳姓屋主飼養的鴿子全數被燒死。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市七堵區大德路一棟民宅頂樓的鴿舍今天起火燃燒，沒有人員傷亡，但吳姓屋主飼養的鴿子全數被燒死。記者邱瑞杰／翻攝

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