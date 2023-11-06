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嘉市驚傳電梯夾死人意外 監視器工人作業時遭電梯夾死

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市有處興建中的球館今天中午驚傳電梯夾死人意外，年約53歲監視器楊姓工人在進行電梯車廂上作業時，電梯突然啟動，楊男毫無預警被夾死在車廂與電梯天井壁縫間，而電梯內還有3人受困，嘉義市消防局出動破壞器材，花了2個多小時才讓3名民眾脫困，楊男已明顯死亡，詳細故原因警方調查中。

嘉義市消防局今中午12點58分獲報案市區友忠路一處工地有電梯夾人意外、3人受困，消防局出動特搜人員到場救援，發現電梯卡在地下1樓到1樓中間，有名工人卡在電梯井與車廂壁體間，已無生命跡象，由於工人軀體卡住，為不破壞遺體，又要顧及受困民眾安全，救援難度相當高，直到2點半，才協助將工人遺體移出，3名民眾也順利脫困。

警方初步調查，年約53歲楊姓工人與另名同事為球館的電梯裝監視器，他爬上電梯車廂裝鏡頭，同事則待在車廂內，疑似有另外2人走進電梯，接著電梯突上升啟動，結果死者軀體卡住，導致電梯動彈不得，受困民眾急忙報案。

嘉義市政府社會處接獲通報後已要求廠商通報職安署南區職安中心，並將協助家屬辦理職業災害慰問救助。

電梯 車廂 工人

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