快訊

網紅圈陷「大麻煩」！警方兵分9路逮10人 Joeman供出買毒途徑

大成發言人周叔恆登山失足墜谷不幸身亡 公司發重訊了

不只Joeman！網紅蕾菈夫妻持毒被逮 經紀人：已無保請回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

虎斑貓遭懸掛大樓外牆慘叫 對面住戶直呼：這次更扯

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

新北市鶯歌區日前有民眾發現對面住戶飼養的虎斑貓，遭牽繩懸掛在大樓外牆上，民眾錄影並在臉書發文質疑該住戶虐貓。新北市動保處說，經通報已派員赴現場，但保全不同意動保處人員進入，因此已發文飼主將約談到案說明。

一名鶯歌區邱姓民眾9月發現，對面大樓住戶疑似將家中飼養的虎斑貓關在陽台，貓大聲哀嚎引起其他住戶注意。該民眾認為，飼主若不愛就送養，不必將貓關陽台在這麼高的地方，且貓哀嚎飼主又揍他。不料11月邱姓民眾目擊到，虎斑貓遭牽繩懸掛在大樓外牆上，讓民眾直呼「這次更扯」，最後由左側住戶爬窗將貓進屋，再通知飼主抱回。

新北市動保處說，經瞭解社區保全立即連絡飼主安置貓，動保處人員到達要求查核該戶，但保全不同意動保處人員進入，因此當下留訪查單及動保法條，請保全告知該戶，同時已發文給飼主，約談飼主到案說明。

新北市鶯歌區日前有民眾發現對面住戶飼養的虎斑貓，遭牽繩懸掛在大樓外牆上。圖／擷取自愛貓聯盟粉專
新北市鶯歌區日前有民眾發現對面住戶飼養的虎斑貓，遭牽繩懸掛在大樓外牆上。圖／擷取自愛貓聯盟粉專

保全 動保法

延伸閱讀

目睹最愛娃娃「被上吊」頭下腳上死狀悽慘！虎斑貓急哭狂跳猛出喵拳想救下它

黏人虎斑喵每晚陪睡！清晨還會乖坐椅上等早餐 夫妻卻抖曝恐怖真相：我們沒養貓

殘忍畫面曝光！ 黑狗懸掛在桃園動保處管制車外拖行

大樓垃圾處理費用調漲住戶受不了 南市環局出招了

相關新聞

虎斑貓遭懸掛大樓外牆慘叫 對面住戶直呼：這次更扯

新北市鶯歌區日前有民眾發現對面住戶飼養的虎斑貓，遭牽繩懸掛在大樓外牆上，民眾錄影並在臉書發文質疑該住戶虐貓。新北市動保處...

影／「黑面大ㄟ」與宜蘭阿宏局長開直播 揭5大詐騙話語術

打詐宜蘭隊再出擊，縣警局邀請曾經演過台灣阿誠、台灣霹靂火的本土劇演員「黑面大ㄟ」林郁順，與局長林武宏進行反詐宣導直播，送...

影／異想天開！男子奇異筆塗改贓車車牌 警員鷹眼查獲

台南市72歲王姓男子涉嫌在嘉義縣太保市偷取一輛機車後，為掩人耳目，將機車車牌號碼數字「3」以奇異筆塗改成「8」，昨天中午...

宜蘭遊覽車意外 公路局重罰業者9萬元、吊扣牌照3個月

忠原交通公司KAB-5660號遊覽車昨下午在宜蘭太平山下山途中，行經宜專一線5.3里轉彎處，失控側翻，釀1死、38傷。交...

北市SOGO百貨工安意外 工人遭電擊灼傷急送醫

台北市大安區SOGO百貨復興館，今天下午4點多發生工安意外，一名男工人在地下室施工時，不慎遭電擊，同事見狀立刻報案；警消...

花蓮8旬老翁無照騎機車自撞分隔島 送醫傷重不治

台9線鳳林鎮台9線217公里北上路段今天發生一起自撞車禍，在中午12時30分左右，年約87歲黃姓老翁騎機車，不慎自撞新豐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。