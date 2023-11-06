虎斑貓遭懸掛大樓外牆慘叫 對面住戶直呼：這次更扯

新北市鶯歌區日前有民眾發現對面住戶飼養的虎斑貓，遭牽繩懸掛在大樓外牆上，民眾錄影並在臉書發文質疑該住戶虐貓。新北市動保處說，經通報已派員赴現場，但保全不同意動保處人員進入，因此已發文飼主將約談到案說明。

一名鶯歌區邱姓民眾9月發現，對面大樓住戶疑似將家中飼養的虎斑貓關在陽台，貓大聲哀嚎引起其他住戶注意。該民眾認為，飼主若不愛就送養，不必將貓關陽台在這麼高的地方，且貓哀嚎飼主又揍他。不料11月邱姓民眾目擊到，虎斑貓遭牽繩懸掛在大樓外牆上，讓民眾直呼「這次更扯」，最後由左側住戶爬窗將貓進屋，再通知飼主抱回。