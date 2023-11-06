聽新聞
test
0:00 / 0:00
虎斑貓遭懸掛大樓外牆慘叫 對面住戶直呼：這次更扯
新北市鶯歌區日前有民眾發現對面住戶飼養的虎斑貓，遭牽繩懸掛在大樓外牆上，民眾錄影並在臉書發文質疑該住戶虐貓。新北市動保處說，經通報已派員赴現場，但保全不同意動保處人員進入，因此已發文飼主將約談到案說明。
一名鶯歌區邱姓民眾9月發現，對面大樓住戶疑似將家中飼養的虎斑貓關在陽台，貓大聲哀嚎引起其他住戶注意。該民眾認為，飼主若不愛就送養，不必將貓關陽台在這麼高的地方，且貓哀嚎飼主又揍他。不料11月邱姓民眾目擊到，虎斑貓遭牽繩懸掛在大樓外牆上，讓民眾直呼「這次更扯」，最後由左側住戶爬窗將貓進屋，再通知飼主抱回。
新北市動保處說，經瞭解社區保全立即連絡飼主安置貓，動保處人員到達要求查核該戶，但保全不同意動保處人員進入，因此當下留訪查單及動保法條，請保全告知該戶，同時已發文給飼主，約談飼主到案說明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言