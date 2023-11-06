影／「黑面大ㄟ」與宜蘭阿宏局長開直播 揭5大詐騙話語術

打詐宜蘭隊再出擊，縣警局邀請曾經演過台灣阿誠、台灣霹靂火的本土劇演員「黑面大ㄟ」林郁順，與局長林武宏進行反詐宣導直播，送出有獎徵答，並點出宜蘭詐騙件數最多的鄉鎮市、最易受騙年紀、揭露假冒檢警來電最愛說的5大詐騙話術。

為展現打擊詐欺犯罪決心，中央政府成立打詐國家隊，宜蘭縣警局也在去年成立打詐宜蘭隊，先前推出《阿宏A苦勸》系列反詐影片，民眾聽了有感並分享群組，縣內金融機構今年攔阻詐騙案件共有225件，金額達1億1708萬754元。

縣警局這次邀請「黑面大ㄟ」與「阿宏」局長開直播宣傳反詐騙，昨天下午開播時穿插有獎徵答，生動說笑，促使防詐觀念深植人心，其中問網友宜蘭縣那幾個鄉鎮市的詐騙案件最多，答案是宜蘭市524、其次是羅東鎮342，其中以60歲至69歲最易受騙，今年1月至9月累計有167件。