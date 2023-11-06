快訊

折騰四小時毒品檢驗結果出爐！ GD跩笑步出警局

中職／猿隊第3戰推出曾仁和 桃園主場對決雙冠王鋼龍

黑熊揚皮爾的故事：烏克蘭戰火劫後餘生的動物奇蹟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉縣中埔小貨車衝撞橋墩 車身解體駕駛腦出血送醫

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義中埔鄉嘉135線裕民橋今早8點多發生嚴重車禍，謝姓駕駛獨自駕駛藍色小貨車，疑因精神不濟，失神撞上同向路旁裕民橋橋墩，小貨車嚴重變形、解體，零件碎片滿地四散，謝男頭部受傷送醫，腦出血仍在住院觀察，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

據了解，謝姓男子今早獨自駕駛一部藍色自小貨車，沿嘉135線西往東方向行駛至裕民橋，當下疑因精神不濟，不慎撞擊裕民橋旁橋墩，經警消人員現場初步查看，謝男頭部有受傷情形，由救護車送往聖馬醫院就醫，經初步診斷謝男有腦出血狀況。

中埔分局表示，謝男酒測值為0 mg/l，目前在醫院住院中，詳細肇事原因仍待調查釐清，呼籲用路人於駕駛車輛時，應注意自身身體及精神狀況，如感身體不適，切勿駕駛車輛，避免造成生命危害及交通事故發生。

嘉義縣中埔鄉今早有一輛小貨車衝撞橋墩，車身解體變形、謝姓駕駛腦出血送醫。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣中埔鄉今早有一輛小貨車衝撞橋墩，車身解體變形、謝姓駕駛腦出血送醫。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣中埔鄉今早有一輛小貨車衝撞橋墩，車身解體變形、謝姓駕駛腦出血送醫。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣中埔鄉今早有一輛小貨車衝撞橋墩，車身解體變形、謝姓駕駛腦出血送醫。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣中埔鄉今早有一輛小貨車衝撞橋墩，車身解體變形、謝姓駕駛腦出血送醫。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣中埔鄉今早有一輛小貨車衝撞橋墩，車身解體變形、謝姓駕駛腦出血送醫。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣中埔鄉今早有一輛小貨車衝撞橋墩，車身解體變形、謝姓駕駛腦出血送醫。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣中埔鄉今早有一輛小貨車衝撞橋墩，車身解體變形、謝姓駕駛腦出血送醫。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣中埔鄉今早有一輛小貨車衝撞橋墩，車身解體變形、謝姓駕駛腦出血送醫。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣中埔鄉今早有一輛小貨車衝撞橋墩，車身解體變形、謝姓駕駛腦出血送醫。記者黃于凡／翻攝

中埔 嘉義

延伸閱讀

嘉縣竹崎10月龍眼受獼猴摧殘…農民盼延後燃鞭炮 農業處回應了

又跳票！動物還沒到齊 嘉縣微型文創園區拿不到展演證

斥資5千萬！嘉縣中埔衛生所拆除重建 打造2層醫療棟

邀親子把30萬抱回家！秋之盛典中埔獨角仙農場明天登場

相關新聞

影／異想天開！男子奇異筆塗改贓車車牌 警員鷹眼查獲

台南市72歲王姓男子涉嫌在嘉義縣太保市偷取一輛機車後，為掩人耳目，將機車車牌號碼數字「3」以奇異筆塗改成「8」，昨天中午...

花蓮8旬老翁無照騎機車自撞分隔島 送醫傷重不治

台9線鳳林鎮台9線217公里北上路段今天發生一起自撞車禍，在中午12時30分左右，年約87歲黃姓老翁騎機車，不慎自撞新豐...

失眠男駕駛逆向撞上3機車 1騎士卡轎車底

彰化縣員林市中山路一段今天中午發生一輛逆向小客車衝撞3部機車車禍，造成3人受傷，警方初步調查，肇事小客車陳姓駕駛載友人從...

影／上百輛機車南投深夜狂飆 跑給警車追…警方出手了

南投國姓台14線福龜路段昨凌晨聚集上百部機車飆車競速，製造噪音擾人安寧，居民通報警方處理，警方到場後更拒停受檢，還跑給警...

虎斑貓遭懸掛大樓外牆慘叫 對面住戶直呼：這次更扯

新北市鶯歌區日前有民眾發現對面住戶飼養的虎斑貓，遭牽繩懸掛在大樓外牆上，民眾錄影並在臉書發文質疑該住戶虐貓。新北市動保處...

影／「黑面大ㄟ」與宜蘭阿宏局長開直播 揭5大詐騙話語術

打詐宜蘭隊再出擊，縣警局邀請曾經演過台灣阿誠、台灣霹靂火的本土劇演員「黑面大ㄟ」林郁順，與局長林武宏進行反詐宣導直播，送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。