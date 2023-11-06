嘉縣中埔小貨車衝撞橋墩 車身解體駕駛腦出血送醫

嘉義縣中埔鄉嘉135線裕民橋今早8點多發生嚴重車禍，謝姓駕駛獨自駕駛藍色小貨車，疑因精神不濟，失神撞上同向路旁裕民橋橋墩，小貨車嚴重變形、解體，零件碎片滿地四散，謝男頭部受傷送醫，腦出血仍在住院觀察，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

據了解，謝姓男子今早獨自駕駛一部藍色自小貨車，沿嘉135線西往東方向行駛至裕民橋，當下疑因精神不濟，不慎撞擊裕民橋旁橋墩，經警消人員現場初步查看，謝男頭部有受傷情形，由救護車送往聖馬醫院就醫，經初步診斷謝男有腦出血狀況。