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嘉縣中埔小貨車衝撞橋墩 車身解體駕駛腦出血送醫
嘉義縣中埔鄉嘉135線裕民橋今早8點多發生嚴重車禍，謝姓駕駛獨自駕駛藍色小貨車，疑因精神不濟，失神撞上同向路旁裕民橋橋墩，小貨車嚴重變形、解體，零件碎片滿地四散，謝男頭部受傷送醫，腦出血仍在住院觀察，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。
據了解，謝姓男子今早獨自駕駛一部藍色自小貨車，沿嘉135線西往東方向行駛至裕民橋，當下疑因精神不濟，不慎撞擊裕民橋旁橋墩，經警消人員現場初步查看，謝男頭部有受傷情形，由救護車送往聖馬醫院就醫，經初步診斷謝男有腦出血狀況。
中埔分局表示，謝男酒測值為0 mg/l，目前在醫院住院中，詳細肇事原因仍待調查釐清，呼籲用路人於駕駛車輛時，應注意自身身體及精神狀況，如感身體不適，切勿駕駛車輛，避免造成生命危害及交通事故發生。
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