影／異想天開！男子奇異筆塗改贓車車牌 警員鷹眼查獲

台南市72歲王姓男子涉嫌在嘉義縣太保市偷取一輛機車後，為掩人耳目，將機車車牌號碼數字「3」以奇異筆塗改成「8」，昨天中午他騎贓車被台南警員發現可疑，攔下盤查，警詢後依竊盜及偽造文書罪嫌法辦。

台南市三分局安順派出所警員昨天中午11點45分執行肅竊勤務，在永康區中正南路、甲頂路口，發現1輛機車車牌號碼數字「3」遭奇異筆塗改成「8」，立即攔查騎機車王姓男子，進一步查出該車為發現該機車於10月25日，在嘉義縣太保市通報失竊機車。