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影／異想天開！男子奇異筆塗改贓車車牌 警員鷹眼查獲
台南市72歲王姓男子涉嫌在嘉義縣太保市偷取一輛機車後，為掩人耳目，將機車車牌號碼數字「3」以奇異筆塗改成「8」，昨天中午他騎贓車被台南警員發現可疑，攔下盤查，警詢後依竊盜及偽造文書罪嫌法辦。
台南市三分局安順派出所警員昨天中午11點45分執行肅竊勤務，在永康區中正南路、甲頂路口，發現1輛機車車牌號碼數字「3」遭奇異筆塗改成「8」，立即攔查騎機車王姓男子，進一步查出該車為發現該機車於10月25日，在嘉義縣太保市通報失竊機車。
據了解，王姓男子到嘉義縣太保市，見停於路邊機車，鑰匙放在機車前方置物箱沒有收起來，騎走後代步用。為躲避員警查緝，竟異想天開以手繪方式，用奇異筆將車牌號碼塗數字「3」改成「8」。以為神不知鬼不覺，沒想到筆跡太粗糙，員警一眼便發現變造事宜，警詢後依竊盜罪及偽造文書罪嫌移送台南地檢署偵辦。南市警三分局呼籲，勿因貪小便宜而順手牽羊，偷竊他人財產，以免觸犯刑法竊盜罪嫌。
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