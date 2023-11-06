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失眠男駕駛逆向撞上3機車 1騎士卡轎車底

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣員林市中山路一段今天中午發生一輛逆向小客車衝撞3部機車車禍，造成3人受傷，警方初步調查，肇事小客車陳姓駕駛載友人從雲林到彰化，疑因好幾天失眠，才會恍神逆向駕駛肇事。

陳姓男子今天中午12點多駕駛小客車載女性友人行經員林中山路一段和莒光路口時逆向行駛，衝撞到3名等紅綠燈的機車騎士，造成3人受傷送醫救治。

傷勢比較嚴重的是58歲的張姓婦人連人帶車卡進小客車車下，身體多處骨折，不過幸好意識清醒，送員基醫院救治後，沒有生命危險，另二名受傷機車騎士為68歲張姓婦臉部及頭部紅腫瘀血、左腳撕裂傷，60歲詹姓男子胸部、肢體挫傷疼痛均送醫治療。

警方初步調查，陳姓駕駛酒測值零，他供稱，因好幾天沒睡，載女友人到從雲林到彰化，一時精神不佳才會恍神肇事，警方將依違反道路交通管理處罰條例開罰。

員林市中山路一段今天中午發生一輛逆向小客車衝撞3部機車車禍，造成3人受傷，一名婦人還卡進小客車下。圖／翻攝彰化踢爆網
員林市中山路一段今天中午發生一輛逆向小客車衝撞3部機車車禍，造成3人受傷，一名婦人還卡進小客車下。圖／翻攝彰化踢爆網

恍神 機車騎士 車禍

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