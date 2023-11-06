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走看拉拉山巨木 桃園男跌落3公尺下方步道受傷
桃園市68歲何姓男子今天上午前往復興區拉拉山國家森林遊樂區步道健行，參觀拉拉山巨木群，他慢慢步行到距拉拉山17號神木約10公尺處，不慎跌倒摔落公尺下方的步道，頭部受傷流血、身體多處擦傷，桃園市消防局119據報，巴陵分隊趕 救援，消防局表示， 救護人員簡單處理和利用輪式擔架護送何男下山，在中午前搬運至森林遊樂區登山口後送醫治療，目前救治後沒有生命危險、暫時在醫院觀察。
消防局表示，何姓男子前往拉拉山國家森林遊樂區健行散心，他步行走到距拉拉山17號神木附近約10公尺處，突然不慎摔倒滑落約3公尺高下方的步道受傷倒地不起，第四大隊巴陵分隊小隊長洪傑帶領警、義消、林務人員10人上山救援，找到何男發現他身體多處擦傷、頭部流血、意識清楚，救護人員清洗傷口、包紮止血，使用輪式擔架搬運護送到遊樂區登山口，由救護車送醫急救，經包紮治療沒有生命危險。
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