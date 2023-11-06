影／上百輛機車南投深夜狂飆 跑給警車追…警方出手了

南投國姓台14線福龜路段昨凌晨聚集上百部機車飆車競速，製造噪音擾人安寧，居民通報警方處理，警方到場後更拒停受檢，還跑給警察追，相當囂張，相關影片今曝光，埔里警分局表示，已調閱監視器清查將開罰，後續加強周末取締勤務。

「一大票騎士半夜聚集在超商前，有夠吵！」國姓有福龜村民指出，昨天（5日）凌晨0時許，上看百輛機車聚集在台14線中潭公路福龜段的超商附近，停車消費不打緊，還不斷催油門、按喇叭及汽笛，甚至大聲叫囂，吵得讓人無法入睡。

而從昨晚至今在臉書社團或LINE群組等網路平台陸續流出不少畫面，可見上百輛疑從台中太平、霧峰等地經縣道136至南投國姓，也有從南投、草屯等地前往會合車聚，影片中還標註「出飆」、「百騎出關」等字樣，更稱下次要破200輛車。

臉書社團中的影片裡，為數眾多的機車占滿整條車道，引擎發動、催轉油門等不時夾雜著喇叭聲，機車過彎一輛接一輛呼嘯而過，還有汽車在後壓陣擔任「護衛隊」，更有騎士沒戴安全帽，甚至拒停受檢跑給警車追，挑戰公權力，行徑囂張。