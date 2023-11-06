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台中超商女店員店內「吞吐」嬉鬧...網傳鬧大工作不保

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北屯區一家超商近日傳出，有女店員與一名男子在店內嬉鬧，男子掀起上衣，將蹲下的女店員頭部覆蓋住，做出「吞吐」的猥褻動作，影片被其他顧客看到後以手機拍攝，上傳網路，引發議論，該超商總公司今回應，二名涉案人都是員工，當班時間在店內嬉鬧已違規將解雇，另追究加盟店責任。

台中市第五警分局表示，據報流傳影片的案發地點是松安所轄內的一間超商，不過今早前往店家訪查時，店家低調否認有此事，經檢視相關影片，未有看到涉案人有裸露下體的狀況，但的確有做出類似口交的猥褻動作，後續將進一步釐清，是否構成公然猥褻罪嫌。

網路近日流傳一段影片，影片是一名穿著知名超商制服的女店員，與一名男子在店內追逐，一度跑進櫃台內，接著二人又跑到貨架附近，男子趁女店員蹲下時，拉起上衣將女子頭部蓋住，接著前後挪動臀部，讓女子做出類似「吞吐」的動作，但影片中沒有拍攝到男子有裸露下體。

有網友留言，「這家負評蠻多的」、「超商有賣音樂課」、「怎麼有這種服務我不知道」、「不知道店內有監視器嗎」，引發熱烈討論。

此案今獲媒體報導後，引發超商總公司關注，經查，兩名涉案人都是超商員工，在當班時間內於店內嬉戲，已違反相關職業規定，總公司將予以解雇，另外也將追究加盟店的責任。

台中市北屯區有超商被網友拍到，女店員與一名男子嬉鬧，還蹲下做出不雅動作。圖／摘自爆料公社
台中市北屯區有超商被網友拍到，女店員與一名男子嬉鬧，還蹲下做出不雅動作。圖／摘自爆料公社
台中市北屯區有超商被網友拍到，女店員與一名男子嬉鬧，還蹲下做出不雅動作。圖／摘自爆料公社
台中市北屯區有超商被網友拍到，女店員與一名男子嬉鬧，還蹲下做出不雅動作。圖／摘自爆料公社

超商 影片 猥褻

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