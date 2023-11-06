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運安會重返事故現場調查 司機依過失致死罪20萬元交保

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
肇事司機被依過失致死罪，檢察官裁定20萬元交保。記者戴永華／翻攝
肇事司機被依過失致死罪，檢察官裁定20萬元交保。記者戴永華／翻攝

運安會人員今天上午重返遊覽車翻覆事故現場進行調查及測量，前後大約100公尺的路面刮痕與護欄、山壁的撞擊痕跡，讓人看了怵目驚心。警方上午將全案移送地檢署，檢察官借用派出所開臨時庭，依過失致死罪命司機20萬元交保。

這起事故造成1死、39傷，運安會人員昨天連夜進行調查，分派兩組人馬，一組到事故現場，另外一組訪談司機，今天上午運安會人員再度重返現場進行最後的測量跟調查確認。

遊覽車疑因煞車失靈，在向右側翻之前，在地面上留下長約100公尺的刮痕，順序上是先撞擊左側護欄、再撞擊右側山壁後，側翻在道路上，所幸沒有整輛車跌落山谷，不幸中的大幸。

48歲郭姓司機今天製作筆錄，警方依過失致死罪移送宜蘭地檢署，檢察官借用派出所開臨時庭，命司機20萬元交保，檢察官也前往博愛醫院太平間針對死亡的郭姓婦人進行相驗，方便家屬可以把移體提領回桃園處理後事。

遊覽車先撞護欄，再撞上山壁後翻覆。記者戴永華／翻攝
遊覽車先撞護欄，再撞上山壁後翻覆。記者戴永華／翻攝
事故現場的護欄嚴重被撞擊痕跡。記者戴永華／翻攝
事故現場的護欄嚴重被撞擊痕跡。記者戴永華／翻攝
運安會人員今天重返事故現場調查。記者戴永華／翻攝
運安會人員今天重返事故現場調查。記者戴永華／翻攝
事故路面留下長長的刮痕。記者戴永華／翻攝
事故路面留下長長的刮痕。記者戴永華／翻攝
事故路面留下長長的刮痕。記者戴永華／翻攝
事故路面留下長長的刮痕。記者戴永華／翻攝
事故路面留下長長的刮痕。記者戴永華／翻攝
事故路面留下長長的刮痕。記者戴永華／翻攝

宜蘭 太平山 遊覽車

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