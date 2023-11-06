運安會重返事故現場調查 司機依過失致死罪20萬元交保

運安會人員今天上午重返遊覽車翻覆事故現場進行調查及測量，前後大約100公尺的路面刮痕與護欄、山壁的撞擊痕跡，讓人看了怵目驚心。警方上午將全案移送地檢署，檢察官借用派出所開臨時庭，依過失致死罪命司機20萬元交保。

這起事故造成1死、39傷，運安會人員昨天連夜進行調查，分派兩組人馬，一組到事故現場，另外一組訪談司機，今天上午運安會人員再度重返現場進行最後的測量跟調查確認。

遊覽車疑因煞車失靈，在向右側翻之前，在地面上留下長約100公尺的刮痕，順序上是先撞擊左側護欄、再撞擊右側山壁後，側翻在道路上，所幸沒有整輛車跌落山谷，不幸中的大幸。