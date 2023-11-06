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老人只記得住鐵路附近…警載他邊找邊問 突有人大喊「阿公」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

迷途老人只記得住鐵路附近，員警載他邊找邊問，突有人大喊阿公。記者周宗禎／翻攝
迷途老人只記得住鐵路附近，員警載他邊找邊問，突有人大喊阿公。記者周宗禎／翻攝
台南市永康警分局大橋派出所警員張瑞麟、陳一胤二員，昨晚在永康區大橋三街附近發現一名八旬林姓老人「不知怎麼會在那裡、只記得家住在鐵路附近」。員警莫可奈何只好「土法練鋼」、載著老人在永康區鐵道附近道路邊走邊問，將近半小時突然聽到有人大喊「阿公」，原來是老人的孫子剛好擦身而過。

員警表示，昨晚八點多看到林姓老人獨自坐在大橋國小前，東張西望不知所措，立即上前關心。老人疑因有失智，說已記不清是怎麼走到大橋國小、要做什麼，也忘記回家的路及家人聯繫方式，只依稀記得「應該住在鐵路附近」。

員警說，因為沒有任何聯絡方式，老人身上也沒有證件，也沒有接獲報案協尋，只好請他上巡邏車，並打開車窗，開到鐵道附近，一邊讓老人辨識周遭環境一邊尋找老人住處。就在巡邏車到達大武街鐵道旁巷弄，準備要倒車離開時，突然聽到外頭有人大喊「阿公！阿公！我們大家都在找你欸！」

員警表示，原來是老人走失後，家屬就在外頭四處找人，就在員警將巡邏車開過去時，老人的孫子看見了坐在後座的阿公，便立即大喊，否則雙方可能就會因此擦肩而過，向家屬確認身分後，讓家屬接返家休息，讓家屬懸在半空中的心也能放下，離去前頻頻感謝。

永康分局長甘炎民呼籲民眾，家中長者應多留意去向，如有失智可製作相關聯繫名片或手鍊，以便能在第一時間通知家屬。呼籲民眾察覺異狀立即通報員警，員警也熱心積極協助老翁返家，體現警民一家與為民服務精神，獲得民眾肯定讚許。

迷途老人只記得住鐵路附近，員警載他邊找邊問，突有人大喊阿公，原來跟他孫子擦身而過。記者周宗禎／翻攝
迷途老人只記得住鐵路附近，員警載他邊找邊問，突有人大喊阿公，原來跟他孫子擦身而過。記者周宗禎／翻攝

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