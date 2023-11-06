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台中海線撒釘怪客未到案…清水路面又見大量鐵釘 里長居民急清除

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市清水區仁愛路上昨晚被發現有人撒鐵釘，里長和里民急清除。圖／清水區南社里長崔惠國提供
台中市清水區仁愛路上昨晚被發現有人撒鐵釘，里長和里民急清除。圖／清水區南社里長崔惠國提供
台中海線最近出現灑釘怪客，引起居民緊張和公憤，警方已鎖定對象並報請檢察官核發拘票中；清水區昨晚又有人發現路面大量鐵釘，當地里長和里民急清除約300多支鐵釘，里長提醒民眾最近開車騎車注意路面。

台中海線多位民代都接到陳情，向警方查詢，本月初梧棲、沙鹿、清水多處路段發現明犯嫌惡意放置鐵釘，導致許多用路人車輛輪胎遭刺毀損，警方回應指出，已積極調查，目前鎖定特定對象，掌握相關犯罪事證，已報請檢察官核發拘票，盡速將犯嫌查緝到案，將依公共危險和毀損罪嫌移送台中地檢署偵辦。

清水區南社里長崔惠國表示，他昨晚獲報，清水區仁愛路的路面也有鐵釘，熱心民眾協助，他感謝鄰長巡視清除，昨晚9點已清除完，約清除300多支鐵釘，清水警分局員警昨晚也到場了解調查。

台中市清水區仁愛路上昨晚被發現有人撒鐵釘，里長和里民急清除。圖／清水區南社里長崔惠國提供
台中市清水區仁愛路上昨晚被發現有人撒鐵釘，里長和里民急清除。圖／清水區南社里長崔惠國提供

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