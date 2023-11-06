韓國一家人台南旅行掉手機不知所措 熱心警火速找回

「警察先生！我的手機掉了！」，韓國籍李姓女子昨晚9點多匆忙慌張的走進台南市警二分局博愛派出所求助稱，她由台灣隨行的友人幫她翻譯，她們一家人從韓國來台南自助旅行，晚上搭乘計程車回到北門路民宿附近下車，不慎將隨身攜帶的手機遺落在計程車上，警員調閱相關路口監視器影像，並聯絡上計程車司機，15分鐘後迅速找回她的手機。

37歲韓籍李姓女子透過台灣友人翻譯表示，他們一家人來台自助旅行，沒想到搭乘計程車時不慎把手機給搞丟了，由於手機內有很多來台旅遊景點珍貴拍攝的照片，因此心急如焚，請警方協助。

警員洪嘉何、許明傑受理後，了解他們所搭乘的計程車行進路程軌跡，細心調閱相關路口監視器影像，檢視比對出韓籍一家人所搭乘計程車號及款式，另透過查詢計程車行，聯繫上載送韓籍一家人的許姓計程車司機。當許姓計程車司機得知警方電話通知事由後，即馬上查看韓籍一家人搭車時乘坐位置，果然發現有支手機遺落在後座，立刻把手機送交回博愛派出所。

李女在警方積極協助下，不到15分鐘即找回她的手機，失而復得的心情讓她情緒十分激動，離去時還頻頻的不斷向計程車司機說抱歉，並感謝警方積極熱心的協助，也讚嘆台南警方火速尋回的效率，更開心地與員警合照。