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海線「鐵釘怪客」作亂居民自危 警察局長：已掌握對象

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導

近日台中海線沙鹿、梧棲、清水不少道路發現滿地鐵釘，不少用路人車輛輪胎遭刺穿，市議員楊典忠今在議會質詢，指鐵釘散布甚廣，海線民眾人人自危，要求警方儘速把歹徒繩之以法，並協助民眾求償。警察局長李文章說，已掌握特定對象。

清水警分局說明，11月2日凌晨0點9分，梧棲區中央路一段，獲報路上多處散落鐵釘影響行車安全，警方與環保人員立即清除，民眾大罵灑釘者，引起公憤。

警察局長李文章今表示，梧棲、沙鹿、清水多處路段發現有人惡意放鐵釘，導致許多用路人車輛輪胎遭刺毀損，已有鎖定特定對象，清查中。此案已觸犯公共危險與廢棄物處理問題。

環保局長陳宏益說，海線清潔隊員很辛苦，清查民眾陳情有鐵釘地方處理，也有熱心民眾先掃釘，會針對行為人依廢棄物清理法告發。

台中市議員楊典忠指出，有人在海線道路亂灑鐵釘，居民人人自危。警察局表示已掌握對象。記者陳秋雲/攝影
台中市議員楊典忠指出，有人在海線道路亂灑鐵釘，居民人人自危。警察局表示已掌握對象。記者陳秋雲/攝影

廢棄物 警察

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