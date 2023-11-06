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遊覽車翻覆1死39傷 24人出院5人尚在加護病房

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
桃園市長張善政與宜蘭縣長林姿妙昨晚到醫院探視傷者，上午已有24名傷勢較輕的患者辦理出院。記者戴永華／攝影
桃園市長張善政與宜蘭縣長林姿妙昨晚到醫院探視傷者，上午已有24名傷勢較輕的患者辦理出院。記者戴永華／攝影

針對桃園環保志工到宜蘭旅遊發生遊覽車翻車意外，造成1死、39傷。縣衛生局統計到上午9點半，出院24人、住院中7人、加護病房5人、轉院3人、死亡1人。

事故遊覽車上包括乘客40人，連同司機及導遊共42人，39人陸續被送往宜蘭三家醫院救治，郭姓司機昨晚也就醫，合計共40人就醫，這起事故總共造成1死、39傷。

死者70歲郭姓婦人，送博愛醫院搶救不治，她的丈夫被送到聖母醫院，傷勢嚴重，肝臟破裂，昨晚初步搶救後人在加護病房，醫護人員基於病情，尚未告知他妻子的死訊。

5名在加護病房的傷者，包括聖母醫院2人、陽大附醫3人。有2位乘客比較嚴重，1位在博愛醫院，車禍發生時被其他人壓在底下，右手臂壓在碎玻璃上，整張皮都不見了，必須進行清創手術，無生命危險，已經從加護病房轉到普通病房；聖母醫院有位婦人雙腿骨折，手也受傷，人在加護病房。

送到陽大附醫重傷患者，有3位是肋骨嚴重斷裂，其中有1位是從第6根肋骨斷到第11根肋骨。醫務人員研判，這些長輩在搭乘遊覽車時應該沒有繫安全帶，導致在車輛重撞山壁時，因撞擊力道過猛，乘客往前衝撞造成肋骨斷裂。

桃園市長張善政與宜蘭縣長林姿妙昨晚到醫院探視傷者，目前還有3名重傷在陽大附醫加護病房。記者戴永華／攝影
桃園市長張善政與宜蘭縣長林姿妙昨晚到醫院探視傷者，目前還有3名重傷在陽大附醫加護病房。記者戴永華／攝影

宜蘭 太平山 遊覽車

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