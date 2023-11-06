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失智翁離家百里到東勢只為吃家鄉肉圓 祖孫對話在場人動容
桃園的廖姓老翁獨自搭車到百公里外的台中東勢，只為吃家鄉的肉圓，他因失智忘記回家路，員警通知家人，孫子趕到東勢在派出所告訴他：「如果你那麼喜歡這裡，不然桃園的房子賣掉，我們搬回來東勢住好不好？」老翁聞言開心笑了，在場員警為這名孝順孫子而感動。
本月3日下午5點，東勢區老黑輪肉圓店老闆報案，有位老翁吃完肉圓後呆坐店內，身旁無家屬陪同，詢問其家中住哪，老翁回答不出來，報案請警方協助。
東勢分局東勢派出所警員林沛宇獲報後，先將老翁帶回派出所休息，有員警查出，他是住桃園的88歲廖姓老翁，因為老翁在今年9月曾被報案為迷失老人，員警立即聯繫家屬到派出所。
孫子34歲廖姓男子立即從桃園趕到台中東勢，他向員警表示，阿公在東勢出生，後來到桃園發展，也在桃園定居，近年阿公有失智情況，廖男在阿公衣服上裝上追蹤器，以便找到阿公行蹤，前幾次都能在阿公搭上往台中的客運前攔阻到阿公，這次來不及就讓阿公獨自搭車回東勢。
他說阿公回到東勢吃到他最愛的東勢肉圓，因為追蹤app也顯示阿公的行蹤，他接獲派出所聯絡後才放下心中大石，廖男在派出所告訴阿公：「如果你那麼喜歡這裡，不然桃園的房子賣掉，我們搬回來東勢住好不好？」「還是你要吃肉圓要跟我說，我放假就帶你來東勢吃。」
東勢分局東勢派出所長藍忠明表示，家中若有年長者，如患有失智或行動不便，應特別留意其動態，盡量不要讓他們獨自外出，避免造成意外；也可製作有著家屬的名字電話的手環、項鍊，讓他們配戴，或是向社會局申請愛心手鍊，讓他們在迷路找不到家的時候，警方或熱心民眾可以第一時間找到家屬，協助其返家。
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