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外籍移工組打工團 警清查4失聯多年、2觀光逾期

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃市警桃園分局埔子所昨天傍晚於青溪一路附近建案巡邏時，發現違停人行道車輛，上前攔查發現車內6名乘客皆為越南籍失聯或觀光逾期的移工，警詢後移送專勤隊收容。記者陳恩惠／翻攝
桃市警桃園分局埔子所昨天傍晚於青溪一路附近建案巡邏時，發現違停人行道車輛，上前攔查發現車內6名乘客皆為越南籍失聯或觀光逾期的移工，警詢後移送專勤隊收容。記者陳恩惠／翻攝
桃市警桃園分局埔子派出所昨天傍晚在轄內青溪一路附近巡邏時，發現有輛休旅車違停在人行道上，隨即上前攔檢，赫然發現車內幾乎坐滿、多是外籍面孔，由於黃姓駕駛神情緊張，一度拒絕開窗查驗，經警方一番勸說才搖下車窗並配合鎖上車門，直到支援警力趕至，警方清查身分，發現車內6名乘客全為越南籍移工，其中4人失聯多年，另2人也已逾期，警詢後送往移民署專勤隊收容。

桃園分局表示，埔子所長簡國峻昨天傍晚5點20分，與警員謝瑋倫、黃冠穎外出巡邏時，行經桃園區青溪一路建案工地前，發現一輛自小客違規停放於人行道，隨即上前進行檢查，但駕駛起初拒絕開窗，員警透過車窗發現車內6名乘客疑似是移工，而且神情緊張想開門下車。

警方說，為防止車內人員竄逃危害路上人車，員警立即喝令自小客黃姓駕駛熄火並配合鎖門，將6名疑似移工控制於車內，同時呼叫警力支援，黃姓駕駛急忙澄清，表示他只是單純來幫忙載移工們一程，不知道發生甚麼事，待支援警力到場後開始進行盤查。

警方表示，坐在副駕駛座的武姓男子面對員警詢問時，一度表示聽不懂中文，還以家鄉話與其他人交談，疑似拖延時間指揮其他人趁機開門「落跑」，員警將他拉下車控制，沒想到武男情急之下用中文急忙解釋「我沒有要落跑」，失聯移工的身分仍是瞞不過。

經查武男等4名越南籍移工均被通報失聯，另2名黃姓越南籍夫妻則持觀光護照來台逾期停留，6人一同生活、一起打工，最後一起被查獲，警詢後全數移請專勤隊收容。

桃市警桃園分局埔子所昨天傍晚於青溪一路附近建案巡邏時，發現違停人行道車輛，上前攔查發現車內6名乘客皆為越南籍失聯或觀光逾期的移工，警詢後移送專勤隊收容。記者陳恩惠／翻攝
桃市警桃園分局埔子所昨天傍晚於青溪一路附近建案巡邏時，發現違停人行道車輛，上前攔查發現車內6名乘客皆為越南籍失聯或觀光逾期的移工，警詢後移送專勤隊收容。記者陳恩惠／翻攝

移工 桃園

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