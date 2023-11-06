新北女過馬路驚覺闖紅燈 半路折返遭撞飛驚險畫面曝光

新北市31歲方姓女子昨天下午行經永和區中和路、永貞路口，欲走行人穿越道跨越中和路時，走到一半才發現行人號誌是紅燈連忙轉身要走回騎樓，不料被直行中和路的26歲吳姓女騎士當場撞上，吳女及方女雙雙倒地。所幸2人均只有輕微擦挫傷，自行就醫後已無大礙。確切車禍原因及肇責歸屬仍待調查。

據了解，這起機車撞行人的交通事故是發生於昨天下午4時許，31歲方姓女子走在行人穿越道要跨越中和路從單號側走到雙號側，疑因未注意行人號誌，走到一半才發現行人號誌燈號仍為紅燈，方女此時驚覺自己闖紅燈，立即原地轉身欲走回騎樓處。