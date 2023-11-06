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新北女過馬路驚覺闖紅燈 半路折返遭撞飛驚險畫面曝光

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市31歲方姓女子昨天下午行經永和區中和路、永貞路口，欲走行人穿越道跨越中和路時，走到一半才發現行人號誌是紅燈連忙轉身要走回騎樓，不料被直行中和路的26歲吳姓女騎士當場撞上，吳女及方女雙雙倒地。所幸2人均只有輕微擦挫傷，自行就醫後已無大礙。確切車禍原因及肇責歸屬仍待調查。

據了解，這起機車撞行人的交通事故是發生於昨天下午4時許，31歲方姓女子走在行人穿越道要跨越中和路從單號側走到雙號側，疑因未注意行人號誌，走到一半才發現行人號誌燈號仍為紅燈，方女此時驚覺自己闖紅燈，立即原地轉身欲走回騎樓處。

不料此時26歲吳姓女騎士騎經中和路欲穿越路口，見方女突然折返一時反應不及當場撞上方女，吳姓女騎士連人帶車倒地，方姓女子也被撞飛。所幸2人均只有輕微擦挫傷，自行就醫治療後已無大礙。永和警方到場後隊吳姓女騎士進行酒測，發現她酒測值為0並未喝酒，警方則依規定進行拍照、測繪並調閱監視器，以釐清詳細肇事原因。

吳姓女騎士撞上方姓女子，2人雙雙倒地。記者黃子騰／翻攝
吳姓女騎士撞上方姓女子，2人雙雙倒地。記者黃子騰／翻攝
方姓女子走在行人穿越道上欲過中和路。記者黃子騰／翻攝
方姓女子走在行人穿越道上欲過中和路。記者黃子騰／翻攝
方姓女子驚覺自己闖紅燈轉身折返欲回騎樓。記者黃子騰／翻攝
方姓女子驚覺自己闖紅燈轉身折返欲回騎樓。記者黃子騰／翻攝

酒測 永和

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