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駕駛聞到怪味…國道1號南向林口路段 凌晨聯結車失火

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

國道1號南向37.8公里林口路段，今天凌晨4時許有1輛載運汽車的聯結車起火燃燒，幸好司機及時發現並停車逃生，消防隊獲報趕抵迅速出水滅火，火勢於清晨5時許撲滅，無人受傷也沒波及路上其他車輛。記者林昭彰／翻攝
國道1號南向37.8公里林口路段，今天凌晨4時許有1輛載運汽車的聯結車起火燃燒，幸好司機及時發現並停車逃生，消防隊獲報趕抵迅速出水滅火，火勢於清晨5時許撲滅，無人受傷也沒波及路上其他車輛。記者林昭彰／翻攝
國道1號南向37.8公里林口路段，今天凌晨4時許有1輛載運汽車的聯結車起火燃燒，幸好潘姓司機及時發現並停車逃生，消防隊獲報趕抵迅速出水滅火，火勢於清晨5時許撲滅，無人受傷也沒波及路上其他車輛。

據了解，該路段共有4線車道，41歲潘姓司機大約4時29分開車路過時，發現車輛不太對勁並聞到燒灼異味，立即停靠外側路肩並趕緊下車暫避，車輛隨後就起火燃燒。

他連忙報案求救，國道公路警察局第一大隊立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119派消防車，現場封閉外側車道及輔助車道以利救災，火勢於清晨5時10分撲滅。事後通知拖吊車將事故車拖離現場，詳細的起火原因仍待消防局進一步鑑識調查。

國道警方呼籲用路人應遵守交通規則，上路前須確實檢查車輛，避免因機件損壞造成行車危險，若發現車輛有異狀，立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車，退到安全處並利用1968APP警政報案功能，向國道警方報案求援。

國道1號南向37.8公里林口路段，今天凌晨4時許有1輛載運汽車的聯結車起火燃燒，幸好司機及時發現並停車逃生，消防隊獲報趕抵迅速出水滅火，火勢於清晨5時許撲滅，無人受傷也沒波及路上其他車輛。圖／翻攝高速公路1968
國道1號南向37.8公里林口路段，今天凌晨4時許有1輛載運汽車的聯結車起火燃燒，幸好司機及時發現並停車逃生，消防隊獲報趕抵迅速出水滅火，火勢於清晨5時許撲滅，無人受傷也沒波及路上其他車輛。圖／翻攝高速公路1968
國道1號南向37.8公里林口路段，今天凌晨4時許有1輛載運汽車的聯結車起火燃燒，幸好司機及時發現並停車逃生，消防隊獲報趕抵迅速出水滅火，火勢於清晨5時許撲滅，無人受傷也沒波及路上其他車輛。記者林昭彰／翻攝
國道1號南向37.8公里林口路段，今天凌晨4時許有1輛載運汽車的聯結車起火燃燒，幸好司機及時發現並停車逃生，消防隊獲報趕抵迅速出水滅火，火勢於清晨5時許撲滅，無人受傷也沒波及路上其他車輛。記者林昭彰／翻攝

國道 火燒車

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