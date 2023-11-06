駕駛聞到怪味…國道1號南向林口路段 凌晨聯結車失火

國道1號南向37.8公里林口路段，今天凌晨4時許有1輛載運汽車的聯結車起火燃燒，幸好司機及時發現並停車逃生，消防隊獲報趕抵迅速出水滅火，火勢於清晨5時許撲滅，無人受傷也沒波及路上其他車輛。記者林昭彰／翻攝 國道1號南向37.8公里林口路段，今天凌晨4時許有1輛載運汽車的聯結車起火燃燒，幸好潘姓司機及時發現並停車逃生，消防隊獲報趕抵迅速出水滅火，火勢於清晨5時許撲滅，無人受傷也沒波及路上其他車輛。

據了解，該路段共有4線車道，41歲潘姓司機大約4時29分開車路過時，發現車輛不太對勁並聞到燒灼異味，立即停靠外側路肩並趕緊下車暫避，車輛隨後就起火燃燒。

他連忙報案求救，國道公路警察局第一大隊立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119派消防車，現場封閉外側車道及輔助車道以利救災，火勢於清晨5時10分撲滅。事後通知拖吊車將事故車拖離現場，詳細的起火原因仍待消防局進一步鑑識調查。