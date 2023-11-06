男擅闖桃園艦躲VIP艙過夜 隔天才被逮

海巡署桃園艦（左）停泊基隆港。本報資料照 海巡署艦隊分署北部地區機動海巡隊桃園艦，今年五月停泊基隆港西岸碼頭時，李姓男子涉嫌擅自登艦待整晚，隔天早上在艦上走動，打開謝姓艦艇機師房門形跡才曝光，躲到貴賓VIP艙廁所被揪出。基隆地檢署偵查後，依無故侵入他人船艦罪嫌，向基隆地方法院聲請簡易判決處刑。

海巡艦艇「放空城」遭闖入一整晚竟無人察覺，艦隊分署表示，深切檢討並追究相關人員責任，事後已在各式艦艇梯口登艦處之攝影機增設感應警報，並於泊靠碼頭後關閉主甲板艙區對外通道並上鎖，防止類似情況再發生。

據調查，李男今年五月廿三日晚上近九點半，走到基隆港西一A碼頭，看到桃園艦停在碼頭邊，將桃園艦側舷舷梯懸掛之「公務船舶禁止進入」警示牌移開後，從船梯走上船。

李男上船後躲入貴賓VIP艙，在船上待了一晚，隔天天亮走出艙門，在艦上走動，上午十點廿分時打開桃園艦謝姓艦艇機師住宿房間房門，被謝發現。李馬上轉身離開，謝從房內追出，在貴賓VIP艙發現李躲在艙間廁所內，通報港警總隊。

檢察官依李男自白、謝男指訴和監視錄影等事證，認定李男涉刑法第三○六條第一項「無故侵入他人住宅、建築物或附連圍繞之土地或船艦」犯行，依法可處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。