聽新聞
test
0:00 / 0:00

男擅闖桃園艦躲VIP艙過夜 隔天才被逮

聯合報／ 記者邱瑞杰翁至成／連線報導

海巡署桃園艦（左）停泊基隆港。本報資料照
海巡署桃園艦（左）停泊基隆港。本報資料照
海巡署艦隊分署北部地區機動海巡隊桃園艦，今年五月停泊基隆港西岸碼頭時，李姓男子涉嫌擅自登艦待整晚，隔天早上在艦上走動，打開謝姓艦艇機師房門形跡才曝光，躲到貴賓VIP艙廁所被揪出。基隆地檢署偵查後，依無故侵入他人船艦罪嫌，向基隆地方法院聲請簡易判決處刑。

海巡艦艇「放空城」遭闖入一整晚竟無人察覺，艦隊分署表示，深切檢討並追究相關人員責任，事後已在各式艦艇梯口登艦處之攝影機增設感應警報，並於泊靠碼頭後關閉主甲板艙區對外通道並上鎖，防止類似情況再發生。

據調查，李男今年五月廿三日晚上近九點半，走到基隆港西一A碼頭，看到桃園艦停在碼頭邊，將桃園艦側舷舷梯懸掛之「公務船舶禁止進入」警示牌移開後，從船梯走上船。

李男上船後躲入貴賓VIP艙，在船上待了一晚，隔天天亮走出艙門，在艦上走動，上午十點廿分時打開桃園艦謝姓艦艇機師住宿房間房門，被謝發現。李馬上轉身離開，謝從房內追出，在貴賓VIP艙發現李躲在艙間廁所內，通報港警總隊。

檢察官依李男自白、謝男指訴和監視錄影等事證，認定李男涉刑法第三○六條第一項「無故侵入他人住宅、建築物或附連圍繞之土地或船艦」犯行，依法可處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。

宜蘭 太平山 遊覽車

延伸閱讀

基隆王醒立選立委 號召對藍綠失望民眾別讓黨意壓頭上

桃園艦停泊基隆港 男擅登艦VIP艙待整晚 隔天外出曝光

全國社區童軍聯團大露營基隆舉行 全台千名童軍參與

美國稱共軍「危險攔截」 陸國防部罕見公布影片嗆：你若不來我能攔你？

相關新聞

1.5小時內 新北2起氣爆釀2傷

新北市中和區一家北方麵食館昨天上午發生氣爆，二名店員受傷送醫；不到一個半小時，新莊區一間小火鍋店也發生氣爆，鐵捲門及鐵皮...

梧棲沙鹿鐵釘害多起爆胎 追可疑轎車

台中市梧棲和沙鹿區近日來，陸續傳出不少車輛被路面鐵釘刺破輪胎，民眾黨立委參選人蔡壁如服務團隊志工車輛還因此爆胎，引來民眾...

男擅闖桃園艦躲VIP艙過夜 隔天才被逮

海巡署艦隊分署北部地區機動海巡隊桃園艦，今年五月停泊基隆港西岸碼頭時，李姓男子涉嫌擅自登艦待整晚，隔天早上在艦上走動，打...

疑電線走火…台南透天民宅傍晚失火 嬤急喊2孫兒及時逃出

台南市南區興南街55巷內透天民宅，傍晚近6點2樓房間突然起火燃燒，屋內1名大人和2名小孩及時逃出。消防分隊接獲報案到場滅...

竹市議員開BMW與機車相撞！18歲騎士噴飛身亡 身分曝光是拳擊國手么弟

新竹市民富街昨天發生一起死亡車禍，現任議員鄭成光駕駛的黑色BMW在路口疑似闖紅燈，與一名18歲杜姓機車騎士發生碰撞，男騎...

疑排煙電氣設備起火…彰基第一醫療大樓地下室傳火警 自行撲滅造成虛驚

彰化基督教醫院第一醫療大樓地下室，今天下午2時41分許傳出火警，彰化縣消防局大舉動員人、車前往搶救，到達時，院方人員已使...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。