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梧棲沙鹿鐵釘害多起爆胎 追可疑轎車

聯合報／ 記者游振昇／台中報導

台中市梧棲和沙鹿區近日來，陸續傳出不少車輛被路面鐵釘刺破輪胎，民眾黨立委參選人蔡壁如服務團隊志工車輛還因此爆胎，引來民眾緊張與公憤，台中市清水警分局已追查出一輛可疑轎車，將通知車主到案說明。

清水警分局表示，本月2日凌晨0點9分許，獲報梧棲區中央路一段路面多處散落鐵釘，影響行車安全，警方立即到達現場清除，未發生交通事故案件。沙鹿和梧棲地方臉書社團也有人PO照片稱被「中招」，多位民代同時接獲反映，表示車輪被鐵釘刺破。

民眾黨中一選區立委參選人蔡壁如指出，前天下午她的競選團隊志工，駕車行經梧棲區中央路一段404號附近，車輪被路面大量鐵釘刺破，團隊已有二輛車爆胎。

蔡壁如說，依民眾反應，在沙鹿中山路光華路橋、清水鰲峰路附近及龍井地區都有大量鐵釘，疑似為同一人蓄意而為，除向警方報案外，也提醒用路人注意。

警方表示，經調閱監視器發現，有一輛轎車疑似將鐵釘散落在道路上，將盡速通知行為人到案說明，以釐清案情。

梧棲 蔡壁如 團隊

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