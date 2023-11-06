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1.5小時內 新北2起氣爆釀2傷

聯合報／ 記者王長鼎林昭彰／新北報導

新北市昨天上午接連發生兩起氣爆，中和區一家北方麵食館要開門營業時突然爆炸，造成二人受傷，店內強化玻璃與隔板全震飛到室外。記者侯永全／攝影
新北市昨天上午接連發生兩起氣爆，中和區一家北方麵食館要開門營業時突然爆炸，造成二人受傷，店內強化玻璃與隔板全震飛到室外。記者侯永全／攝影
新北市中和區一家北方麵食館昨天上午發生氣爆，二名店員受傷送醫；不到一個半小時，新莊區一間小火鍋店也發生氣爆，鐵捲門及鐵皮遮雨棚被炸飛，波及門前數輛停放機車，無人受傷。兩起氣爆疑似均因瓦斯外洩造成，確實原因待火調人員調查釐清。

新北市消防局昨天上午八時五十二分獲報，中和永貞路一家北方麵食館發生氣爆，消防人員趕抵，發現店員六十二歲黃姓婦人頭、臉、手百分之十五、二度燒燙傷，四十一歲張姓男店員跌倒遭玻璃割傷小腿，二人送醫後無生命危險。

據了解，黃女當時正準備開門營業，疑因店內已瓦斯外洩，按壓鐵捲門開關時突氣爆產生閃火，火勢上午九時七分熄滅，燃燒廚房約兩平方公尺。

昨上午十時十七分，消防局再度獲報，新莊輔仁大學對面也發生氣爆，到場發現是位於老舊公寓一樓的小火鍋店，鐵捲門和鐵皮遮雨棚被炸飛到前方馬路上，木板和塑料裝潢炸爛，波及門前數輛機車，碎玻璃散滿路面，財物損失估計上百萬元。

消防隊在店內發現四具五十公斤裝串接瓦斯桶，外觀良好無損，使用瓦斯探測器也未偵測到數值；據調查，事發前一名男員工先到達，因尚無法開門入店內，先到屋後開啟備用瓦斯桶，突然就發生氣爆，爆炸威力往大門方向，男員工幸未受傷。

消防局表示，兩起氣爆意外，究竟是瓦斯桶還是他處管線漏氣導致，待火調人員進一步鑑識調查才能確認。

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