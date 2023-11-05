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疑電線走火…台南透天民宅傍晚失火 嬤急喊2孫兒及時逃出

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市南區興南街55巷內透天民宅，傍晚近6點2樓房間突然起火燃燒，屋內1名大人和2名小孩及時逃出。消防分隊接獲報案到場滅火，約9分鐘後撲滅。消防人員說，到場時2樓煙霧瀰漫，燒毀2樓雜物，很可能是電線走火引燃。

台南市消防局救災救護指揮中心傍晚5點54分接獲民眾報案，位於南區興南街55巷內透天民宅失火，屋內3人都已經疏散。中心派出灣裡、德興、南門和文賢等消防分隊共13車29人到場搶救。灣裡消防分隊今晚6點零1分到場，6點零5分出水，6點10分火勢撲滅。

消防人員說，起火戶是3樓透天民宅，4樓為鐵皮加蓋，起火點在2樓後方房間。他們到場時2樓煙霧瀰漫，燃燒2樓雜物，可能是電線走火引燃。沒有人受傷，真正起火原因待進一步鑑定查明。

67歲葉姓女屋主飽受驚嚇，她說，當時她在2樓聞到煙味，打開2樓後方房間看到有火，連忙到1樓叫2名孫兒逃出來。

台南市南區興南街55巷內透天民宅，今天傍晚2樓房間突然起火燃燒，消防人員到場時2樓煙霧瀰漫。記者黃宣翰／翻攝
台南市南區興南街55巷內透天民宅，今天傍晚2樓房間突然起火燃燒，消防人員到場時2樓煙霧瀰漫。記者黃宣翰／翻攝
台南市南區興南街55巷內透天民宅，今天傍晚2樓房間突然起火燃燒，消防人車到場出水滅火。記者黃宣翰／攝影
台南市南區興南街55巷內透天民宅，今天傍晚2樓房間突然起火燃燒，消防人車到場出水滅火。記者黃宣翰／攝影

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