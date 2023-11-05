司機駕籍正常…宜蘭遊覽車翻車 公路局：要求車輛所屬公司妥善處理

宜蘭太平山一台遊覽車今天下午翻車，交通部公路局指出，事故車輛2019年2月出廠，上次檢驗正常，下次定檢日為2024年2月25日，駕駛人駕籍均正常；已要求車輛所屬的忠原交通公司，妥善處理相關傷者後續理賠事宜，另新竹區監理所也將前往該公司，全面安全查核。

公路局傍晚發布聲明指出，今天下午3時14分，發生忠原交通企業股份有限公司KAB-5660號遊覽車，由太平山下山時不慎側翻路旁事故，公路局及台北區監理所、新竹區監理所，立即成立「1105宜蘭太平山遊覽車甲級事故應變小組」應變處理，車內乘客40人，另有駕駛、導遊，總計42人，經消防局通知1人OHCA，6人重傷、23人輕傷，車內已無人受困，傷者陸續送醫中，台北區監理所宜蘭監理站已派員分赴各醫院探視傷患。

公路局表示，本次事故車輛忠原交通公司KAB-5660號遊覽車駕駛人為郭O統，該車於2019年2月出廠，上次檢驗正常，下次定檢日為2024年2月25日，駕駛人駕籍均正常；公路局已要求忠原交通公司，妥善處理相關傷者後續理賠事宜，另新竹區監理所也將前往該公司，全面安全查核。