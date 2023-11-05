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1婦人到院前死亡…宜蘭太平山遊覽車翻覆 肇事車定期檢驗且未查獲違規

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1婦人到院前死亡…宜蘭太平山遊覽車翻覆 肇事車定期檢驗且未查獲違規

聯合報／ 記者戴永華王思慧／宜蘭即時報導

宜蘭縣太平山國家風景區鳩之澤溫泉區附近，一輛載著桃園八德的環保志工的遊覽車今天下午3時17分發生翻車意外。遊覽車公會全聯會指出，目前得知事故原因並非駕駛酒駕與超速，這輛遊覽車是新車，猜測山路難行，但也不至於側翻，不了解為何會發生這麼嚴重的意外。

根據監理服務網資料顯示，發生事故的遊覽車為2019年出廠，皆有定期檢驗，下次驗車時間為2024年，車輛煞車照理來說應該沒有問題，也未查獲違規紀錄。

遊覽車公會全聯會副理事長林建宏表示，事故原因就目前了解，不是酒駕、機械故障與超速等，該輛遊覽車是新車，整團為兩輛遊覽車載80人左右，第2輛車翻車，推估山路彎曲難行才釀禍，不過聽聞煞車失靈，很納悶怎麼會發生意外，不幸中的大幸是側翻在路邊而不是懸崖下。

宜蘭縣消防局接獲報案，下午發生遊覽車翻車意外，派遣8個分隊人車前往救援，目前已知有1名年約70歲婦人到院前死亡，重傷有3人、4人中傷，另有3人輕傷，分送宜蘭博愛等3家醫院救治。

據了解，這輛遊覽車所載是來自桃園八德的環保志工，今天下午在鳩之澤溫泉附近道路發生側翻，宜蘭縣消防局出動大同、三星、廣興、羅東、冬山、宜蘭、員山、馬賽分隊警、義消及消防車、器材車及救護車前往救援。初步了解是桃園市八德社區環保志工出遊，車上有40名乘客，外加駕駛及導遊共計42人，乘客大多是中高齡人士。

宜蘭縣太平山國家風景區鳩之澤溫泉區附近，稍早發生遊覽車翻覆意外，有一名婦人獲救時已無生命跡象。圖／宜蘭縣消防局提供
宜蘭縣太平山國家風景區鳩之澤溫泉區附近，稍早發生遊覽車翻覆意外，有一名婦人獲救時已無生命跡象。圖／宜蘭縣消防局提供

根據監理服務網資料顯示，發生事故的遊覽車為2019年出廠，皆有定期檢驗，下次驗車時間為2024年，也未查獲違規紀錄。圖／翻攝監理服務網
根據監理服務網資料顯示，發生事故的遊覽車為2019年出廠，皆有定期檢驗，下次驗車時間為2024年，也未查獲違規紀錄。圖／翻攝監理服務網
宜蘭縣太平山國家風景區鳩之澤溫泉區附近，稍早發生遊覽車翻覆意外，有一名婦人獲救時已無生命跡象。圖／宜蘭縣消防局提供
宜蘭縣太平山國家風景區鳩之澤溫泉區附近，稍早發生遊覽車翻覆意外，有一名婦人獲救時已無生命跡象。圖／宜蘭縣消防局提供

遊覽車 宜蘭 桃園 國家風景區 太平山

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