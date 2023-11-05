宜蘭遊覽車側翻！桃園廣德里長辦環保志工旅遊 傳28人傷「也包括里長」

40名桃園八德環保志工搭乘遊覽車到宜蘭縣太平山國家風景區旅遊，今天下午返程行經鳩之澤溫泉區附近，疑因煞車失靈，造成車輛翻覆，最新消息傳出造成28人受傷、1女失去生命跡象。據了解，根據出遊名單，環保志工有71位，受傷名單仍在確認當中。

據悉，此行程為廣德里長舉辦的環保志工隊旅遊，共出動2輛遊覽車，下午4點一行人回程時，其中1輛遊覽車下山時煞車失靈撞山壁，造成多人受傷。

其中帶隊的廣德里長吳在能受輕傷，但意識清楚；目前受傷人員救護分送各醫院中救護中。

市府表示，包括八德區公所、環保局、民政局都正協助當中。環保局環境稽查大隊副大隊長李堯夫及八德中隊長也親赴宜蘭了解狀況。

記者稍早二度致電位於中壢的遊覽車業者欲了解事發原因和過程，但電話接通後被直接掛斷，尚未取得回應。

【中央社／桃園5日電】

今天下午3時許，1輛載著桃園八德區環保志工的遊覽車，從宜蘭太平山下山途中失控側翻，車上多人受到輕重傷，1女子失去生命徵象送醫急救，桃園市政府證實接獲相關通知，目前已派員趕赴宜蘭了解狀況並提供協助。

今天下午3時許，1輛遊覽車自太平山下山途中，行經宜專一線5.3公里處翻覆，車上包含駕駛及導遊在內共42人，初步了解，已救出傷者中有1名年約70歲女子失去生命徵象。

桃園市政府新聞處下午表示，初步了解這是八德區廣德里環保志工隊的旅遊，是由廣德里長吳在能帶隊，共有2台遊覽車出行，其中1台下山時疑似煞車失靈撞上山壁造多人受傷，受傷人員已分送各醫院救護中。

新聞處指出，目前八德區公所、環保局、民政局都正在橫向聯繫並隨時提供必要協助，環保局及區公所民政課也已派員親赴宜蘭醫院了解狀況。