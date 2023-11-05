車上多為中高齡志工…遊覽車疑煞車失靈翻覆 司機：踩不到煞車只好拉手煞車

40名桃園八德環保志工到宜蘭縣太平山國家風景區旅遊，今天下午返程行經鳩之澤溫泉區附近，疑因煞車失靈，造成車輛翻覆。郭姓駕駛表示，他當下踩不到煞車，隨直接拉起手煞車。初步排除酒駕等問題，司機酒精濃度是0。

警方調查，下午3點17分發生遊覽車翻覆意外，宜蘭縣消防局接獲報案，派遣8個分隊人車前往救援，目前已知有一名年約70歲婦人到院前死亡，重傷有3人、4人中傷，另有3人輕傷，分送宜蘭博愛等3家醫院救治。

據了解，這一輛遊覽車是來自桃園八德的環保志工，今天下午3點17分在鳩之澤溫泉附近道路發生側翻，宜蘭縣消防局出動大同、三星、廣興、羅東、冬山、宜蘭、員山、馬賽分隊警、義消及消防車、器材車及救護車前往救援。初步了解是桃園市八德社區環保志工出遊，車上有40名乘客，外加駕駛及導遊共計42人，乘客大多是中高齡人士。