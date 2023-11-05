高雄小黃卡十字型行穿線硬闖 下一秒碰行人卻裝沒事

高雄市一輛計程車行經成功路漢神百貨，卡在十字型行人穿越道中間，因封閉區有30秒可通行，司機卻耐不住性子往前開，不小心車頭輕碰一名行人，讓目擊的轎車中男女驚呼「撞到人了」，但司機裝沒事駛離，過程被PO網，小黃遭酸將行人穿越道當裝置藝術，警方指若接獲檢舉，將開罰6000元。

臉書社團WoWtchout -地圖型行車影像分享平台，今貼出一則貼文，開頭即狠酸「小黃眼裡的紅燈還有十字型行人穿越道，都是大型道路裝置藝術品」。

原PO指出，高雄市成功漢神百貨前的十字型行人穿越道，假日是有30秒的行人穿越封閉區間，但一輛計程車闖越紅燈後又撞擊正在行進中的行人，最終計程車也沒有查看行人狀況就逕自離去．．。

原PO附上的影片，顯示小黃卡在十字型行人穿越道，仍不耐久候，在一堆行人之間試圖往前開，過程被對向停紅燈的轎車行車記錄器錄下，只見小黃停下後，沒幾秒又往前開，車中男駕駛抱怨「都已經紅燈了，還往前開」。

結果小黃下一秒車頭就碰撞到一名行人，車中男女驚呼「撞到人了啦」，當下行人並未和司機爭論，逕自過馬路，小黃駛離現場，車中男女又大喊「撞到人還肇逃」。