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高雄小黃卡十字型行穿線硬闖 下一秒碰行人卻裝沒事
高雄市一輛計程車行經成功路漢神百貨，卡在十字型行人穿越道中間，因封閉區有30秒可通行，司機卻耐不住性子往前開，不小心車頭輕碰一名行人，讓目擊的轎車中男女驚呼「撞到人了」，但司機裝沒事駛離，過程被PO網，小黃遭酸將行人穿越道當裝置藝術，警方指若接獲檢舉，將開罰6000元。
臉書社團WoWtchout -地圖型行車影像分享平台，今貼出一則貼文，開頭即狠酸「小黃眼裡的紅燈還有十字型行人穿越道，都是大型道路裝置藝術品」。
原PO指出，高雄市成功漢神百貨前的十字型行人穿越道，假日是有30秒的行人穿越封閉區間，但一輛計程車闖越紅燈後又撞擊正在行進中的行人，最終計程車也沒有查看行人狀況就逕自離去．．。
原PO附上的影片，顯示小黃卡在十字型行人穿越道，仍不耐久候，在一堆行人之間試圖往前開，過程被對向停紅燈的轎車行車記錄器錄下，只見小黃停下後，沒幾秒又往前開，車中男駕駛抱怨「都已經紅燈了，還往前開」。
結果小黃下一秒車頭就碰撞到一名行人，車中男女驚呼「撞到人了啦」，當下行人並未和司機爭論，逕自過馬路，小黃駛離現場，車中男女又大喊「撞到人還肇逃」。
新興警分局表示，未接獲相關當事人檢舉，經檢視影片，計程車疑未注意與行人安全車距致右前車頭貼到一名女子，如有接獲相關檢舉，將依道路交通管理處罰條例44條第2項予以掣單舉發，對運匠開出可處6000元罰鍰的罰單。
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