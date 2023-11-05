影／雲林行人地獄現形 母推嬰兒車...差1步遭小貨車撞上

雲林縣斗六市明德北路三段、保長路口是市中心車流量大的路口之一，昨天下午4時許一名江姓女子正推著嬰兒車過馬路返家，不料對向一輛左轉的小貨車未減速直闖斑馬線，差1步就撞上江女和嬰兒車，幸好江及時將嬰兒車轉向才免於一難，警方已依法舉發。

江姓女子昨天下午4點多推著嬰兒車外出買東西，在保長路一家超商購物完準備回家，人正在穿越明德北路三段行人穿越道時，一輛從保長路左轉進入明德北路的藍色小貨車，疑未注意車前狀況，竟沒減速直駛，差1步就要撞上江和嬰兒。

江女今天受訪表示，當下餘光有見到小貨車，但未料駕駛沒有禮讓行人，回憶驚險瞬間「如果沒有及時反應嬰兒車就會遭撞！」且以小貨車當時車速，後果想都不敢想，至今仍餘悸猶存，孩子也因此大受驚嚇，昨晚2人夜不成眠，難以入睡。

根據附近店家的監視器畫面顯示，當時小貨車疑因車速過快，見到行穿線上的江女母子已煞不住，所幸江見狀趕緊將嬰兒車拉回來才閃過一劫，不過駕駛事後也未禮讓行人繼續通行，僅轉頭瞥眼看了看江女母子便直接離去。