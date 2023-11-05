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影／雲林行人地獄現形 母推嬰兒車...差1步遭小貨車撞上

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣斗六市明德北路三段、保長路口是市中心車流量大的路口之一，昨天下午4時許一名江姓女子正推著嬰兒車過馬路返家，不料對向一輛左轉的小貨車未減速直闖斑馬線，差1步就撞上江女和嬰兒車，幸好江及時將嬰兒車轉向才免於一難，警方已依法舉發。

江姓女子昨天下午4點多推著嬰兒車外出買東西，在保長路一家超商購物完準備回家，人正在穿越明德北路三段行人穿越道時，一輛從保長路左轉進入明德北路的藍色小貨車，疑未注意車前狀況，竟沒減速直駛，差1步就要撞上江和嬰兒。

江女今天受訪表示，當下餘光有見到小貨車，但未料駕駛沒有禮讓行人，回憶驚險瞬間「如果沒有及時反應嬰兒車就會遭撞！」且以小貨車當時車速，後果想都不敢想，至今仍餘悸猶存，孩子也因此大受驚嚇，昨晚2人夜不成眠，難以入睡。

根據附近店家的監視器畫面顯示，當時小貨車疑因車速過快，見到行穿線上的江女母子已煞不住，所幸江見狀趕緊將嬰兒車拉回來才閃過一劫，不過駕駛事後也未禮讓行人繼續通行，僅轉頭瞥眼看了看江女母子便直接離去。

警方表示，已調閱周邊路口監視器舉發，依道路交通管理處罰條例第44條「汽車駕駛人，駕駛汽車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者」處1200至6000罰鍰。

雲林縣斗六市明德北路三段、保長路口昨天下午發生行人地獄事件，一名江姓女子推著嬰兒車過馬路返家時險遭對向一輛左轉小貨車撞上。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣斗六市明德北路三段、保長路口昨天下午發生行人地獄事件，一名江姓女子推著嬰兒車過馬路返家時險遭對向一輛左轉小貨車撞上。記者陳苡葳／翻攝

嬰兒 監視器

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