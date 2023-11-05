影／北巿外送員取餐不爽被店長嫌「怎麼現在才來」 怒出拳亮西瓜刀

李姓男子是外送員，日前至北市大安區某美式餐廳取餐，見餐點還沒好，告知店員「先送下一個餐點」離去，25分鐘後返回取餐，店長問「怎麼現在才來」，李男不解「為什麼我可以等你，你不可以等我」，雙方爆發衝突，期間李男從機車拿出西瓜刀，民眾見狀報警。警方趕抵，雙方互告傷害罪，警詢後送辦。

大安警方2日中午12點多獲報，文昌街與通安街發生打架趕抵，詢問了解是外送員李男（31歲）跟美式餐廳店長陳男（28歲）因取餐問題，從口角糾紛爆發肢體衝突，李男動手毆打陳男，餐廳客人雷姓男子（61歲）見狀熱心幫忙壓制。

當下已經沒有打架情事，但李男被指控拿出西瓜刀恐嚇，員警詢問後打開他機車置物箱，果真找到一把西瓜刀，立刻查扣，由於三方相互控告，警方將涉案3人帶回派出所偵詢。

李男警詢時說，自己中午12點到餐廳取餐，店方說餐點還沒好，要再等10分鐘，於是告知「我先送下一個餐點，等等再來」，返回取餐卻被店長問「啊不是說10分鐘，怎麼現在才來」不解為什麼店長要這樣說話，反問「為什麼我可以等你，你不可以等我」，期間店長還罵「好了啦，可以滾了」。

陳男警詢時稱，餐點都是現點現做，希望最新鮮的狀況送到顧客手上，當下告知12點10分可以取餐，但外送員卻12點25分才來，因此詢問對方，坦承「語氣確實不好，但隨後有道歉」，無奈外送員火氣暴躁，甚至出拳攻擊、持刀恐嚇。