快訊

「精子數量有8億」超狂履歷讓執行長傻眼 網熱議：立刻錄取他！

趨蟑新招！水晶肥皂滑到排水孔卡一個月 她驚：蟑螂明顯變少

與新冠感染有關？大陸解封後胎兒內臟反位率增逾4倍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／北巿外送員取餐不爽被店長嫌「怎麼現在才來」 怒出拳亮西瓜刀

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

李姓男子是外送員，日前至北市大安區某美式餐廳取餐，見餐點還沒好，告知店員「先送下一個餐點」離去，25分鐘後返回取餐，店長問「怎麼現在才來」，李男不解「為什麼我可以等你，你不可以等我」，雙方爆發衝突，期間李男從機車拿出西瓜刀，民眾見狀報警。警方趕抵，雙方互告傷害罪，警詢後送辦。

大安警方2日中午12點多獲報，文昌街與通安街發生打架趕抵，詢問了解是外送員李男（31歲）跟美式餐廳店長陳男（28歲）因取餐問題，從口角糾紛爆發肢體衝突，李男動手毆打陳男，餐廳客人雷姓男子（61歲）見狀熱心幫忙壓制。

當下已經沒有打架情事，但李男被指控拿出西瓜刀恐嚇，員警詢問後打開他機車置物箱，果真找到一把西瓜刀，立刻查扣，由於三方相互控告，警方將涉案3人帶回派出所偵詢。

李男警詢時說，自己中午12點到餐廳取餐，店方說餐點還沒好，要再等10分鐘，於是告知「我先送下一個餐點，等等再來」，返回取餐卻被店長問「啊不是說10分鐘，怎麼現在才來」不解為什麼店長要這樣說話，反問「為什麼我可以等你，你不可以等我」，期間店長還罵「好了啦，可以滾了」。

陳男警詢時稱，餐點都是現點現做，希望最新鮮的狀況送到顧客手上，當下告知12點10分可以取餐，但外送員卻12點25分才來，因此詢問對方，坦承「語氣確實不好，但隨後有道歉」，無奈外送員火氣暴躁，甚至出拳攻擊、持刀恐嚇。

李男反駁陳男也有動手，控告陳男傷害、公然侮辱罪，也說客人雷男在壓制時「根本就是在勒我脖子」，控告雷男傷害罪；陳男則提告李男傷害、恐嚇罪，警方受理後函送法辦。

北市大安區日前發生外送員跟店家衝突事件，外送員不滿「為什麼我可以等你，你不可以等我」，不解店長態度，從口角演變成肢體衝突，雙方相互控告。記者翁至成／翻攝
北市大安區日前發生外送員跟店家衝突事件，外送員不滿「為什麼我可以等你，你不可以等我」，不解店長態度，從口角演變成肢體衝突，雙方相互控告。記者翁至成／翻攝
李男被指控拿出西瓜刀恐嚇，員警詢問後打開他機車置物箱，果真找到一把西瓜刀，立刻查扣。記者翁至成／翻攝
李男被指控拿出西瓜刀恐嚇，員警詢問後打開他機車置物箱，果真找到一把西瓜刀，立刻查扣。記者翁至成／翻攝
警方查扣西瓜刀一把。記者翁至成／翻攝
警方查扣西瓜刀一把。記者翁至成／翻攝

外送員 餐廳 恐嚇

延伸閱讀

影／外送員機車設「行動追劇箱」 網曝：危險駕駛會開罰

叫922元外送付千元鈔 他被問「要找嗎？」掀網熱議

外送餐點到帝寶「專人專車推上樓」 他直呼：另一個世界

小橘貓被「切成三段」疑慘遭分屍殺害 外送員目睹畫面嚇到吐了

相關新聞

影／新北中和麵食館氣爆不到1個半小時 新莊火鍋店又氣爆

新北市中和區永貞路1家北方麵食館今天上午8時52分驚傳氣爆，造成2名店員受傷送醫，事隔不到一個半小時，新莊區建國一路也有...

新莊火鍋店氣爆 老闆猜沒關瓦斯 員工：我有關！

新北市新莊區1家小火鍋店今天上午發生氣爆，老闆趕抵看到整間店炸得面目全非，感嘆財物損失恐怕上百萬元，並懷疑可能是員工昨晚...

高雄開車暴衝撞死裝潢工釀1死6傷 女駕駛5萬元交保

鐵工廠67歲曾姓女業務員昨天開車行經高雄市三民區一處路口時「暴衝」，車子衝撞停等紅燈的7輛機車，吳姓裝潢工人被夾在號誌箱...

高雄小黃卡十字型行穿線硬闖 下一秒碰行人卻裝沒事

高雄市一輛計程車行經成功路漢神百貨，卡在十字型行人穿越道中間，因封閉區有30秒可通行，司機卻耐不住性子往前開，不小心車頭...

影／雲林行人地獄現形 母推嬰兒車...差1步遭小貨車撞上

雲林縣斗六市明德北路三段、保長路口是市中心車流量大的路口之一，昨天下午4時許一名江姓女子正推著嬰兒車過馬路返家，不料對向...

您未繳費？Google RCS釣魚簡訊增加 男點網址遭盜刷8萬

政府加強防堵釣魚簡訊，今年手機簡訊、蘋果手機iMessage訊息的釣魚簡訊下降，詐騙集團上月起轉移至Google RCS...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。