明揚燒出消防人力 屏東消防局：評估設第三分隊、擴編員額

明揚國際科技公司9月22日大火造成10死110人傷，消防員4殉職、12傷。大火燒出問題，凸顯消防人力緊繃，屏東縣議員黃明賢、梁育慈、李世淦、曾義雄等關注消防人力、裝備，是否增設屏東第三分隊？消防局代理局長李彬正說，第三分隊設置規畫中，有三處地點評估中，也研議明年起擴編編制員額。

屏東縣消防局今年編制員額660人，預算員額646人，現有員額615人，明揚大火造成消防員4死、12傷，仍有4人請假休養。縣議員黃明賢、梁育慈、李世淦等人說，屏東市區人口稠密，現有屏東分隊、屏二分隊，屏東市之後有產業園區、屏東科學園區等進駐，都屬屏二分隊轄區，大火燒消防人力問題，是否規畫設第三分隊。

消防局代理局長李彬正說，第三分隊積極規畫中，縣府城鄉發展處都市計劃科提供五處地點讓消防局評估，經評估後有三個地方較適合興建第三分隊。

李彬正說，三處評估地點分別，建國路清溪段縣警局交通隊管轄拖吊場，是縣有土地，可提供2500平方公尺面積興建。第二個地點是和平路與民族路交叉口，以前阿信海產旁邊，該處為國產局土地，有償撥用。第三個點是在未來的屏東科技園區中，規畫土地興建，這三處審慎評估。

議員關注若設置屏三分隊，消防人力配置增加嗎？李彬正說，若成立第三分隊，會做全面人力整體規畫，113年將研擬擴大編制員額。今年編制員額660人、預算員額646人，明年預算、編制員額均為660人，跟消防署爭取人力，明年1月增加21人，10月配置13人，屆時現有員額達649人，與編制、預算員額相近，明年起希望能逐年增加編制員額人力。