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強化救援能力 台南消防人員和義消到秀姑巒溪訓練操艇

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

為提升台南市消防局特搜大隊及義消特搜中隊急流救援能力，降低救援風險，本月3日起接連3天，42人移地到花蓮縣秀姑巒溪水域辦理急流操艇訓練，利用秀姑巒溪豐富的水域特性，讓救災人員適應在急流水域中操艇，並藉以增進特搜消防人員和義消彼此救災默契。

花蓮縣秀姑巒溪水域河道地形陡峻，平均坡度達1:34，為全台河川最陡者，沿途有無數激流、漩渦、微笑流、皺眉流與險灘，是最著名的急流水域訓練場地。訓練規劃內容充實，包含迴流區應用及水域分析、危險流域辨識及閃避、長距離順流、逆流船艇駕駛、靠岸 O、S、Z 字型駕駛法、淺流域駕駛技巧、IRB救援法與器材運用操作要領。

這次訓練於11月3、4、5日，由特搜大隊長楊子濬及義消特搜中隊長吳宗憲，率消防人員和義消特搜42人參與，在為能在有限時間快速累積經驗增進熟練度，出動多達12艘IRB（動力橡皮艇），以3人為一組操作一艇，人員經過整天水域訓練課程，訓練成果良好。又因消防人員執行搶救水域災害是不分日夜，希望在夜色昏暗也能安全駕著船艇避免危險，因此還特別安排夜間操艇課程。

消防局長李明峯表示，希望藉由此次訓練，提升消防人員水域案件救援能力並能熟練船艇等救援器材之操作、保養，以確保事故現場救援人員的安全，進而提升整體的水域搜救效率。台南市長黃偉哲表示，為維護水域救生安全，培育急流救援專長人力，建立急流聯合救援模式，未來仍期待警義消能持續的交流合作，走得更廣更遠，在災害時才能發揮最大效能。

為強化水域救援能力，台南消防人員和義消接連3天到秀姑巒溪訓練操艇。記者黃宣翰／翻攝
為強化水域救援能力，台南消防人員和義消接連3天到秀姑巒溪訓練操艇。記者黃宣翰／翻攝
台南市消防人員和義消人員，接連3天到秀姑巒溪訓練操艇，提升水域救援能力。記者黃宣翰／翻攝
台南市消防人員和義消人員，接連3天到秀姑巒溪訓練操艇，提升水域救援能力。記者黃宣翰／翻攝

花蓮

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